Експорт брухту з України загрожує економічній нацбезпеці, обмеження потрібні ще "на вчора" – Каленков

Проблема експорту брухту з України вже давно набула характеру загрози економічній безпеці нашої країни, українським металургам ще "на вчора" потрібні дієві заходи для стабілізації ринку в умовах воєнних дій.

Про це в інтерв’ю GMK Center розповів президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Це ставить під загрозу роботу підприємств гірничо-металургійного комплексу, бо посилює дефіцит брухту всередині України. Металурги ще на початку поточного року зверталися до уряду із закликом у той чи інший спосіб обмежити відтік стратегічної сировини за межі країни", – сказав він.

За його оцінками, наразі на українському ринку спостерігається дефіцит брухту, який за 9 місяців становив 180 тис. т. "У 2025 році ситуація лише погіршилася: вже за підсумками січня-вересня обсяги експорту брухту перевищили ті, що були зафіксовані за весь 2024 рік, і становили 312 тис. т (зростання +54%). Тому на тлі таких вкрай несприятливих тенденцій, які загрожують економіці країни, уряд зробив перші кроки до ухвалення державного та вольового рішення – тимчасово обмежити експорт металобрухту", – підкреслив Олександр Каленков.

Голова "Укрметалургпрому" назвав ініціативу Кабміну встановити нульову квоту на експорт металобрухту з 1 січня 2026 року "економічно обґрунтованою".

"Метал, виготовлений із переробленого брухту й експортований, приносить у бюджет у 8–10 разів більше надходжень, аніж сировинний брухт, вивезений транзитом через ЄС. За нашими оцінками, втрати валютної виручки за такою схемою за 9 місяців становили $0,5-1,1 млрд", – підкреслив президент асоціації.

Олександр Каленков також нагадав про соціальний фактор, оскільки переважна більшість металургійних заводів розташовані у прифронтових регіонах, а деякі навіть у зонах активних бойових дій. "Вони забезпечують десятки тисяч робочих місць у цих областях, а одне робоче місце у металургійному виробництві формує 4–5 робочих місць у суміжних галузях. Отже, якщо підсумувати, враховуючи металургів, суміжників і членів їхніх сімей, то йдеться про забезпечення роботою та доходом приблизно 1 млн українців у прифронтових регіонах", – констатував він.

Крім того, Каленков наголосив, що нульова квота та експортне мито у €180/т сформують загальну інфраструктуру, яка дасть можливість зберегти стратегічну сировину, тобто металобрухт, всередині країни. "Мито блокує прямий експорт до Туреччини, однак не діє у торгівлі з країнами ЄС. Недобросовісні експортери користуються цим, вивозячи брухт транзитом до європейських портів, звідки він прямує до Туреччини та Індії – країн, що купують енергоносії в РФ і тим самим опосередковано підтримують її агресію", – повідомив експерт.

"Тобто, більша частина українського брухту прямує через порти ЄС транзитом, а не залишається у європейських металургів, тож фактично Євросоюз і Україна "власноруч годують конкурентів", – підкреслив президент "Укрметалургпрому", додавши, що він очікує активний спротив запровадженню нульової квоти з боку експортерів металобрухту, серед яких чимало компаній із сумнівною репутацією.