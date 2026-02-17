Вопрос экспорта металлолома перешел в судебную плоскость: кто пытается заблокировать нулевые квоты

Авторы теневых схем вывоза металлолома уже в четвертый раз обращаются в Киевский окружной админсуд, пытаясь заблокировать и в дальнейшем отменить решение Кабмина относительно нулевых экспортных квот на это стратегическое сырье. Иск подала компания ООО "Захидвторлом" при поддержке общественного союза "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

"Предыдущие заявления они сначала подавали, а после назначения судьи отозвали. Опытные юристы и антикоррупционеры знают, что это признак поиска "нужного" судьи… Очень интересно будет наблюдать, что будет преобладать: интересы криминального бизнеса, который десятилетиями обкрадывает страну, не уплачивая налоги и финансирование, вывозя налогов армии", - заявил Кисилевский.

Экономическое обоснование запрета

Правительство приняло решение о нулевых квотах по соображениям национальной безопасности и для обеспечения устойчивости металлургической промышленности. Основной причиной стали систематические нарушения при использовании сертификатов EUR.1 для поставок за пределы ЕС без уплаты пошлин. Правительство это прекратило.

По словам политика, схемы по уклонению от уплаты пошлин на металлолом через ЕС стоили государству 3,5 млрд грн только за прошлый год.

Внешнеполитический аспект

Как отметил Кисилевский, к давлению на украинское правительство присоединились иностранные силы. В частности, за возобновление вывоза сырья выступили представители польской партии "Конфедерация". Ранее эта политическая сила являлась организатором блокирования украинской границы и акций с рассыпанием зерна.

"Теперь не дать черному металлолому поднять голову - вопрос национальной безопасности. Теневики, которые родились и расцвели во времена Януковича, должны уйти в прошлое", - резюмирует нардеп.

Напомним, Кабмин продлил ограничение экспорта леса и металлолома до конца 2026 года. Как отметила Свириденко, металлолом является критически важным сырьем для украинской металлургии и литейной отрасли. Несмотря на войну, спрос на него растет, ведь именно из этого сырья изготавливают продукцию для оборонного сектора и будущего восстановления разрушенных городов.