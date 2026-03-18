Брухтозаготовительная отрасль теряет сотни миллионов: объемы заготовки падают на 40%

За первые два месяца 2026 заготовка лома черных металлов в Украине упала на рекордные 41%, а внутренние цены на сырье снизились вдвое. Отрасль уже потеряла около 2 тысяч рабочих мест, а эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации из-за запрета экспорта и сокращения производства стали и чугуна.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Украинской ассоциации производителей и переработчиков лома черных металлов (УАВтормет).

За январь-февраль 2026 года производство стали в Украине снизилось на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 1,026 млн. тонн, выплавка чугуна упала на 11,2% – до 1,012 млн. тонн. При этом закупки металлолома на металлургические предприятия сократились на 31,7%, а заготовка упала на 41,1% - с 313,6 тыс. тонн до 184,8 тыс. тонн.

Президент УАВтормет Владимир Бублей назвал основными причинами падения – запрет экспорта лома и сокращение объемов производства стали и чугуна на металлургических предприятиях.

"Возникшая "цепная реакция", когда запрет экспорта автоматически повлиял не только на объемы заготовки, а и на внутренние цены, ведь снижение конкуренции позволило металлургам почувствовать себя монополистами на внутреннем рынке. Так, стоимость одной тонны лома на заготовительных площадках упала вдвое", – объяснил Бублей.

В результате этого ломозаготовительные компании сокращают штат: за январь-февраль уволено около 2 тыс. работников, а к маю общее количество сокращенных может достигнуть 4 тыс.

Эксперт отметил, что запрет на экспорт ежемесячно приводит к недополучению государством 200–250 млн грн налогов, а валютные потери уже составили около 25 млн евро. В прошлом году валютная выручка от экспорта лома составила примерно 130 млн евро.

" Лок накапливается бешеными темпами. Возникает двойной коллапс: снижение возможностей заготовки, перегруженность складов и площадок, а с другой стороны, лома становится " как грязи " . Возобновление экспорта может частично решить эту проблему, а также " вылечит " отрасль от искусственной болезни ", –.

По оценкам ассоциации, если тенденция сохранится, уже в среднесрочной перспективе это может создать проблемы не только для ломозаготовительной отрасли, но и для стабильного обеспечения сырьем металлургических предприятий.

Напомним, в январе 2026 года внутренние поставки металлолома на украинские металлургические комбинаты сократились на 26,7% по сравнению с январем 2025-го — до 92,5 тыс. т. Заготовка упала на 18,5%, а производство стали уменьшилось на 16,4%.