Запрет экспорта лома снизил внутренние поставки на металлургические комбинаты на 26%

В январе 2026 года внутренние поставки металлолома на украинские металлургические комбинаты сократились на 26,7% по сравнению с январем 2025-го — до 92,5 тыс. т. Заготовка упала на 18,5%, а производство стали уменьшилось на 16,4%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Украинской ассоциации вторичных металлов (УАВтормет).

По оценкам УАВтормета, более 20% компаний отрасли частично приостановили работу, еще 12% — полностью.

Сокращение поставок металлолома связано с запретом его экспорта. В январе внутренние поставки на металлургические комбинаты снизились со 126,2 тыс. т до 92,5 тыс. т, заготовка - со 149 тыс. т до 97,1 тыс. т, а производство стали - с 611 тыс. т до 511 тыс. т.

Президент УАВтормет Владимир Бублей пояснил, что внутренняя цена на металлолом сейчас почти вдвое ниже экспортной — 160-180 евро за тонну против 330-350 евро в ЕС. В результате профицит металлолома заставляет заготовителей опускать закупочную цену до около 5 тыс. грн. за тонну, тогда как в декабре 2025 года она составляла 7-9 тыс. грн.

Это приводит к тому, что заготовка не покрывает логистику, энергоносители, зарплаты и налоги.

По оценкам ассоциации, после утраты крупных предприятий, таких как "Азовсталь" и ММК им. Ильича и сложной ситуации в энергетике часть металлургических комбинатов работает не на полную мощность. С начала полномасштабного вторжения объемы потребления лома сократились почти в 3 раза - с 3,323 млн т в 2021 году до 1,3 млн т в 2025 году.

Из-за этого уже в январе 2026 года профицит лома стал рекордным — около 30 тыс. т в месяц, тогда как в 2023–2025 годах ежемесячный прирост не превышал 10–12 тыс. т. Меткомбинаты способны переработать лишь 60–80% имеющегося лома т.е.

Бублей отмечает, что запрет экспорта разрушает металлолом, сокращает рабочие места и лишает государство валютной выручки. По его прогнозам, к апрелю-маю около 4 тыс. работников отрасли могут потерять работу.

Также он критикует аргументы, что запрет экспорта "держит курс гривны": по его словам, курс никоим образом не зависит от того, разрешено ли продавать металлолом. Кроме того, государственные компании, такие как "Укрзализныця", из-за нулевых квот на экспорт недополучают десятки миллионов гривен валютной выручки.

В условиях внедрения механизма CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) в ЕС с 1 января 2026 года украинские производители стали должны платить углеродный сбор до 90 евро за тонну. По словам Бублея, запрет на экспорт не стимулирует модернизацию металлургии и не снижает углеродный след. Вместо этого отрасль продолжает терять конкурентоспособность и разрушает сектор заготовки лома.

Напомним, Кабмин продолжил ограничение экспорта леса и металлолома к концу 2026 года. Как отметила Свириденко, металлолом является критически важным сырьем для украинской металлургии и литейной отрасли. Несмотря на войну, спрос на него растет, ведь именно из этого сырья изготавливают продукцию для оборонного сектора и будущего восстановления разрушенных городов.