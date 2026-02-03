Почти 450 тыс. тонн в год: экспорт металлолома из Украины достиг четырехлетнего максимума

Экспорт украинского металлолома в 2025 году достиг четырехлетнего пика. С 1 января 2026 г. правительство ввело временные ограничения на его вывоз, чтобы обеспечить внутренние оборонные предприятия критическим сырьем.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует GMK Center.

Рекордный экспорт

По итогам 2025 года Украина вывезла за пределы страны 448,68 тыс. тонн металлолома.

Это на 53% больше, чем в 2024 году, и является абсолютным максимумом с 2021 года.

Согласно данным GMK Center и Гостаможслужбы, такой ажиотаж вымыл запасы стратегического ресурса, который сейчас критически необходим для украинской промышленности.

Куда направлялся украинский металлолом?

Основным потребителем украинского сырья осталась Польша, куда было направлено более 76% всего экспорта.

Польша: 343,6 тыс. т (+38,2% по сравнению с прошлым годом);

343,6 тыс. т (+38,2% по сравнению с прошлым годом); Греция: 48,44 тыс. т (+41,7%);

48,44 тыс. т (+41,7%); Болгария: 16,63 тыс. т (аномальный рост на 419% );

16,63 тыс. т (аномальный рост на ); Германия: единственная страна, уменьшившая закупки – 5,29 тыс. т (-18,9%).

Ограничение экспорта

Решение о временном ограничении экспорта с 1 января 2026 года является стратегическим шагом Кабмина. В конце 2025 года правительство приняло решение временно ограничить экспорт металлолома до конца 2026 года.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, металлолом является критически важным сырьем для украинской металлургии и литейной отрасли.

В течение декабря ломозаготовительные компании Украины направили за границу 68,52 тыс. т сырья, что на 117% больше г/г. и на 96% м/м. Это самый высокий показатель с 2021 года.

Выручка от экспорта металлолома в декабре выросла на 96,8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 106,9% г./г., до $19,14 млн. За 2025 год показатель увеличился на 44,5% г./р., до $131,93 млн.

В IV квартале объемы экспорта лома выросли на 50,8% г./г. и 26,3% кв./кв., до 136,84 тыс. т, а выручку от экспорта – на 44,2% г./г. и 22,8% кв./кв. до $38,36 млн.

Напомним, 31 декабря правительство установило на 2026 год нулевые экспортные квоты на вывоз лома черных металлов (код 7204) и медного лома (код 7404 00) из Украины. Одной из задач Верховной Рады на 2026 год является фиксация решения по ограничению вывоза стратегического сырья на уровне законов.