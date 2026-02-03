Майже 450 тис. тонн за рік: експорт брухту з України сягнув чотирирічного максимуму

Експорт українського брухту у 2025 році сягнув чотирирічного піку. З 1 січня 2026 року уряд ввів тимчасові обмеження на його вивіз, щоб забезпечити внутрішні оборонні підприємства критичною сировиною.

Як пише Delo.ua, про це інформує GMK Center.

Рекордний експорт

За підсумками 2025 року Україна вивезла за межі країни 448,68 тис. тонн металобрухту.

Це на 53% більше, ніж у 2024 році, і є абсолютним максимумом з 2021 року.

Згідно з даними GMK Center та Держмитслужби, такий ажіотаж вимив запаси стратегічного ресурсу, який зараз є критично необхідним для української промисловості.

Куди прямував український брухт?

Основним споживачем української сировини залишилася Польща, куди було спрямовано понад 76% всього експорту.

Польща: 343,6 тис. т (+38,2% порівняно з минулим роком);

343,6 тис. т (+38,2% порівняно з минулим роком); Греція: 48,44 тис. т (+41,7%);

48,44 тис. т (+41,7%); Болгарія: 16,63 тис. т (аномальний ріст на 419% );

16,63 тис. т (аномальний ріст на ); Німеччина: єдина країна, що зменшила закупівлі — 5,29 тис. т (-18,9%).

Обмеження експорту

Рішення про тимчасове обмеження експорту з 1 січня 2026 року є стратегічним кроком Кабміну. Наприкінці 2025 року уряд ухвалив рішення тимчасово обмежити експорту металобрухту до кінця 2026 року.

Як повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко, брухт є критично важливою сировиною для української металургії та ливарної галузі.

Протягом грудня брухтозаготівельні компанії України спрямували за кордон 68,52 тис. т сировини, що на 117% більше р./р. і на 96% м./м. Це найвищий показник із 2021 року.

Виручка від експорту брухту в грудні зросла на 96,8% порівняно з попереднім місяцем і на 106,9% р./р., до $19,14 млн. За 2025 рік показник збільшився на 44,5% р./р., до $131,93 млн.

У IV кварталі обсяги експорту брухту зросли на 50,8% р./р. та 26,3% кв./кв., до 136,84 тис. т, а виручку від експорту – на 44,2% р./р. та 22,8% кв./кв., до $38,36 млн.

Нагадаємо, 31 грудня уряд встановив на 2026 рік нульові експортні квоти на вивезення брухту чорних металів (код 7204) і мідного брухту (код 7404 00) з України. Одним із завдань Верховної Ради на 2026 рік є фіксація рішення щодо обмеження вивезення стратегічної сировини на рівні законів.