Українська брухтозаготівельна галузь опинилася за крок до зупинки: які причини

Брухтозаготівельна галузь України опинилася на межі повної зупинки: станом на 20 серпня металургійні підприємства майже не закуповують брухт, через що заготівельники не можуть продавати накопичену сировину та продовжувати роботу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Українська асоціація вторинних металів "УАВтормет".

Причини кризи та показники

За словами президента асоціації Володимира Бублея, критична ситуація стала прямим наслідком запровадженої з 1 січня 2026 року нульової квоти на експорт брухту чорних металів, яка фактично закрила для заготівельних підприємств зовнішній ринок.

За перші сім місяців 2026 року заготівля брухту скоротилася на 25,3% — з 1,18 млн тонн до 0,88 млн тонн порівняно з аналогічним періодом 2025 року. При цьому внутрішнє споживання металургійними заводами не зросло, а зменшилося майже на 5% — з 0,87 млн тонн до 0,83 млн тонн.

Соціальні та економічні наслідки

За даними асоціації, 43–45% заготівельних пунктів уже припинили роботу. У західних областях, де частина підприємств була орієнтована на експорт до ЄС, показник сягає 70%.

"Сьогодні ціна вже не головне, адже брухт фізично немає кому продавати. Підприємства не працюють, гроші не повертаються в обіг, зарплати платити нічим. Людей розпускають по домівках, а їхні сім’ї залишаються без засобів для існування. Це вже не криза, а фактичне знищення галузіЦе вже не криза, а фактичне знищення галузі", — заявив Бублей.

Через скорочення ділової активності держбюджет недоотримав 210-245 млн грн податків та близько €84 млн валютного виторгу.

Шляхи подолання кризи

Для подолання кризи "УАВтормет" пропонує компроміс: встановити обмежену квоту на експорт брухту до країн ЄС, щоб відновити конкуренцію та зберегти робочі місця.

"Питання стоїть гранично просто: або підприємствам негайно дадуть можливість працювати, або вже у вересні брухтозаготівельна галузь України остаточно зупиниться", — наголосив Бублей.

Раніше повідомлялося, що асоціація "УАВтормет" звернулася до уряду з проханням скасувати нульову квоту на експорт відходів і брухту чорних металів.