Україна навряд чи скасує обмеження на експорт брухту у 2026 році

Квоти на експорт металобрухту можуть зберегтися до кінця року / Freepik

Скасування нульової квоти на експорт брухту чорних металів з України до кінця 2026 року є малоймовірним. Таку думку висловив керівник Української асоціації вторинних металів Володимир Бублей за підсумками переговорів української та польської сторін.

Йдеться про обмеження, запроваджені урядом з 1 січня 2026 року. Питання обговорювалося під час зустрічі віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки з представниками Міністерства економічного розвитку та технологій Польщі.

Раніше польська сторона звернулася до Європейської комісії із закликом втрутитися у ситуацію після введення квот на експорт українського металобрухту, щоб уникнути обмежень постачання вторсировини до країн ЄС.

За словами Бублея, під час переговорів українська сторона наголосила, що значна частина брухту, який експортується до Польщі, не залишається там, а реекспортується до третіх країн, зокрема Туреччини, Індії та Пакистану, без сплати відповідного мита. До запровадження квот експорт обкладався митом у розмірі 180 євро за тонну, за винятком поставок до Євросоюзу.

У результаті сторони домовилися спільно напрацювати механізм, який дозволить унеможливити реекспорт українського брухту з Польщі до третіх країн і, відповідно, запобігти втратам митних надходжень для України.

Водночас, за оцінкою Бублея, навіть у разі досягнення домовленостей швидке скасування квот малоймовірне. Він припускає, що обмеження можуть зберігатися щонайменше до кінця року, а надалі влада може ініціювати їх продовження або навіть повну заборону експорту металобрухту.

Зауважимо, за перші два місяці 2026 року заготівля брухту чорних металів в Україні впала на рекордні 41%, а внутрішні ціни на сировину знизилися удвічі. Галузь вже втратила близько 2 тисяч робочих місць, а експерти прогнозують подальше погіршення ситуації через заборону експорту та скорочення виробництва сталі і чавуну.

Автор:
Тетяна Гойденко