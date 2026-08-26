Украинская ломозаготовительная отрасль оказалась в шаге от остановки: какие причины

Брухтозаготовительная отрасль Украины оказалась на грани полной остановки: по состоянию на 20 августа металлургические предприятия почти не закупают лом, из-за чего заготовители не могут продавать накопленное сырье и продолжать работу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинская ассоциация вторичных металлов. "УАВтормет".

Причины кризиса и показатели

По словам президента ассоциации Владимира Бублея, критическая ситуация стала прямым следствием введенной с 1 января 2026 года нулевой квоты на экспорт лома черных металлов, фактически закрывшей для заготовительных предприятий внешний рынок.

За первые семь месяцев 2026 года заготовка металлолома сократилась на 25,3% — с 1,18 млн. тонн до 0,88 млн. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом внутреннее потребление металлургическими заводами не возросло, а уменьшилось почти на 5% — с 0,87 млн. тонн до 0,83 млн. тонн.

Социальные и экономические последствия

По данным ассоциации, 43-45% заготовительных пунктов уже прекратили работу. В западных областях, где часть предприятий была ориентирована на экспорт в ЕС, показатель достигает 70%.

"Сегодня цена уже не главное, ведь лом физически некому продавать. Предприятия не работают, деньги не возвращаются в оборот, зарплаты платить нечем. Людей распускают по домам, а их семьи остаются без средств к существованию. Это уже не кризис, а фактическое уничтожение отрасли", — заявил Бублей.

Из-за сокращения деловой активности госбюджет недополучил 210-245 млн грн налогов и около €84 млн валютной выручки.

Пути преодоления кризиса

Для преодоления кризиса "УАВтормет" предлагает компромисс: установить ограниченную квоту на экспорт металлолома в страны ЕС, чтобы возобновить конкуренцию и сохранить рабочие места.

"Вопрос стоит предельно просто: либо предприятиям немедленно дадут возможность работать, либо уже в сентябре ломозаготовительная отрасль Украины окончательно остановится", - подчеркнул Бублей.

Ранее сообщалось, что ассоциация "УАВтормет" обратилась к правительству с просьбой отменить нулевую квоту на экспорт отходов и лома черных металлов.