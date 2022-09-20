"Укроборонпром" договорился со страной НАТО о строительстве боеприпасного завода

Государственный концерн "Укроборонпром" договорился о строительстве завода по производству боеприпасов с одной из стран Североатлантического альянса. Об этом говорится в его сообщении.

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"Укроборонпром" совместно со страной-членом НАТО строит боеприпасный завод. Соответствующее соглашение стороны подписали накануне. И это уже второе оборонное предприятие, о строительстве которого достигнуты международные договоренности и заключен соответствующий договор. Производству боеприпасов по стандартам НАТО - быть", - говорится в нем без дополнительных подробностей.

Также отмечается, что предприятия государственного ОПК сейчас круглосуточно работают над производством, модернизацией и восстановлением необходимого вооружения, а с начала полномасштабного вторжения России они уже передали вооруженным силам Украины в пять раз больше военной техники и вооружения, чем за весь 2021 год.

"Некоторая бронированная техника после очередных боевых повреждений заходила на ремонт по пятому кругу, а после восстановления возвращались в строй. Круглосуточно работают и выездные ремонтные бригады, возвращая в боевое состояние технику прямо в полях. Таким образом, приведение в боевую готовность - в том числе после повреждений – украинской, иностранной и трофейной техники – это ключевая компетенция "Укроборонпрома" на сегодня", - указывают в концерне.

Кроме того, сообщается, что одно из предприятий "Укроборонпрома" получило право проводить разминирование и другие операции с взрывоопасными предметами на территории Украины. У него есть собственный центр гуманитарного разминирования, аккредитация в ООН и специалисты высокого класса. Предприятие стало третьей в Украине структурой после ВСУ и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которая может обезвреживать и утилизировать боеприпасы.

Напомним, что еще в июле 2018 года госконцерн сообщал о начале серийного производства боеприпасов для 40-миллиметрового гранатомета ПГОФ-40 заводом "Импульс" (Шостка Сумской области) совместно с заводом "Кузница на Рыболовном" (Киев).

Речь шла о производстве гранат осколочно-фугасного действия с типоразмером 40х53 мм, соответствующим установленным в НАТО стандартам боеприпасов к автоматическим гранатометам, в отличие от 30-миллиметровых гранатометов, которыми в большинстве своем была вооружена украинская армия.