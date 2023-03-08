"Поток оружия превратился в ручей": Украина наращивает силы для наступления, - The Economist

В декабре партнеры Украины, в частности США и Великобритания, окончательно поняли, что затяжная война не в интересах Запада. За последние три месяца страны значительно нарастили поставки оружия Украине.

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Об этом пишет The Economist.

Начиная с 9 декабря 2022 года Пентагон отправил Украине военной помощи более чем на 8 млрд долларов. Это 40% всего обещанного вооружения Украине с начала полномасштабной войны.

"Последний американский пакет включает, например, бронированную мостоукладочную технику, которая будет жизненно необходима для любого наступления на юге или востоке", - отмечает издание.

Военная помощь США Украине. Инфографика: The Economist

Активизировала военную помощь Украине и Германия. По информации европейского чиновника по вопросам обороны, поставки оружия, согласованные в ФРГ в январе, составляют две трети от общего количества, отправленного в Украину за весь 2022 год.

Благодаря поступлениям военной техники от партнеров украинская армия трансформируется. Если в конце прошлого года соотношение украинских и западных комплектов составляло пять к одному, после поступления помощи ожидается, что оно упадет до уровня – пять к двум.

Таким образом, почти треть украинской армии в скором времени будет иметь стандартную комплектацию НАТО.

В то же время, западные чиновники констатируют, что серьезной проблемой для Украины остаются боеприпасы, поскольку союзники медленно наращивают их производство. Трудности может создать и нехватка воздушных сил Украины.

Сейчас западные официальные лица расходятся во мнениях относительно того, будет ли достаточно ресурсов, чтобы вытеснить Россию с примерно 18% территории Украины, которые она сейчас контролирует.

С другой стороны, русская армия находится в ужасном состоянии. Густав Грессель из аналитического центра Европейского совета по международным отношениям отмечает, если оккупантам удастся оцепить Бахмут, и они решат прорваться еще вглубь Донецкой области, придется еще больше тратить собственные мизерные резервы. Россия может со временем начать стягивать подразделения с других частей длинной линии фронта, создавая пробелы, которыми воспользуется Украина.

Напомним, накануне Институт изучения войны (ISW) опубликовал традиционный отчет, где предполагает, что российским войскам не хватит механизированных сил для продвижения за пределами Бахмута. Тактические "штурмовые отряды", которые враг использовал для наступления на город, не способны вести маневренную войну.