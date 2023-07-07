Словаччина надасть Україні САУ Zuzana

Словаччина надасть Україні 16 самохідних артилерійських установок "Zuzana". Окрім цього, країни підписали контракт на виробництво даних САУ, які згодом будуть також передані Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Я вдячний за оборонну підтримку, за всі ці місяці, зокрема й за підтримку зараз. Напередодні було підписано контракт на виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana 2", - заявив Зеленський.

Чапутова зазначила, що розробляти новий тип гаубиць почнуть вде незабаром. Також до них воготовлятимуться боєприпаси.

Окрім Зузани Чапутової Зеленський у Словаччині планує провести зустрічі з премʼєр-міністром Людовітом Одором, головою Національної Ради Борисом Колларом.

Нагадаємо, президент України відправився з офіційним візитом до Братислави, після того, як відвідав Чехію, яка оголосила про новий потужний оборонний пакет для України.

На потреби ЗСУ передадуть ударні вертольоти і сотні тисяч великокаліберних боєприпасів. Чехія також візьме участь у підготовці українських пілотів на винищувачах F-16.

За день до цього, Зеленський відвідав Болгарію, де підписав декларацію про вступ України до НАТО.

Окрім того, Зеленський і президент Болгарії Румен Радєв під час зустрічі, яка знімалася на камери, посперечалися щодо війни й допомоги українській стороні.