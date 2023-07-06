Презирство й переляк. Президенти України й Болгарії на камери посперечалися щодо війни

Президент України Володимир Зеленський і президент Болгарії Румен Радєв під час зустрічі, яка знімалася на камери, посперечалися щодо війни й допомоги українській стороні. Про це пише Politico.

Радєв розповідав, що "військового рішення (війни в Україні, – ред.) немає" і що "все більше і більше зброї не вирішить проблему".

Як зауважує видання, Зеленський відповів на це зі зваженим презирством:

"Не дай Бог, щоб з Вами трапилася якась трагедія, і Ви опинилися на моєму місці. А якщо люди зі спільними цінностями не допоможуть, що Ви будете робити? Ви б сказали: Путін, будь ласка, захопи територію Болгарії? Ні, ви як справжній президент, я впевнений, не допустите компромісу з вашою незалежністю. Це ваше право не підтримувати допомогу Україні. Але я б дуже хотів, щоб ви мене правильно зрозуміли".

Також президент України розкритикував Радєва за те, що він здебільшого описує вторгнення РФ як "конфлікт", а не як війну.

Рішуче відкинувши пропозицію болгарського президента щодо дипломатичного вирішення проблеми, Зеленський підкреслив, що Кремль розпочав "війну на знищення українців". Також він зазначив, що уряд Болгарії, на відміну від Радєва, мав рацію, постачаючи зброю Україні.

"Україна і НАТО повинні мати спільні цінності. Інакше й бути не може. Ви не можете підтримувати Росію і підтримувати позицію балансування, тому що Росія хоче знищити НАТО, хоче знищити Європу та Європейський Союз. Це їхні цілі. Ви мене розумієте?" – додав очільник України.

Своєю чергою президент Болгарії, який, за описом Politico, був "наляканий" і часто підглядав у нотатки, попросив продовжити зустріч без камер, заявивши, що має "пропозицію".

Журналісти пишуть, що Зеленський відвідав Болгарію переважно для того, щоб зустрітися з пронатівською та проєвропейською адміністрацією прем’єр-міністра Николая Денкова, яка підтримує експорт зброї в Україну й вивчає шляхи продажу ядерного обладнання цивільного призначення.

А зустріч із Радєвим, який більше симпатизує Росії та неоднозначно ставиться до НАТО, пройшла навіть гірше, ніж очікувалося.

Що президент Болгарії говорив про Україну раніше?

Румен Радєв відомий своїм неоднозначним ставленням до підтримки України у її протидії російській агресії.

Наприклад, у грудні 2022 року він звинуватив депутатів болгарського парламенту в розпалюванні війни після того, як вони затвердили пакет військової допомоги Україні. Оскільки рішення було ухвалене конституційною більшістю, Радєв не міг ветувати його.

А в лютому поточного року він назвав постачання зброї до України "гасінням пожежі бензином". При цьому політик закликав відновити всі дипломатичні зусилля у пошуках мирного рішення й наголошував, що Софія надалі підтримуватиме український народ, зокрема шляхом прийому біженців.

Варто зауважити, що Болгарія не приєдналася до плану Європейського Союзу з надання Україні мільйона артилерійських снарядів протягом 12 місяців. Радєв пояснював це тим, що його країна насамперед має думати про власну безпеку. Однак нещодавно новий міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв зазначив, що Софія таки прагне долучитися до ініціативи.