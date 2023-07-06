Презрение и испуг. Президенты Украины и Болгарии на камеры поспорили по поводу войны

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Болгарии Румен Радев во время встречи, которая снималась на камеры, поспорили касательно войны и помощи украинской стороне. Об этом пишет Politico.

Радев рассказывал, что "военного решения (войны в Украине – ред.) нет" и что "все больше и больше оружия не решит проблему".

Как отмечает издание, Зеленский ответил на это с взвешенным презрением:

"Не дай Бог, чтобы с Вами случилась какая-то трагедия, и Вы оказались на моем месте. А если люди с общими ценностями не помогут, что Вы будете делать? Вы бы сказали: Путин, пожалуйста, захвати территорию Болгарии? Нет, вы как настоящий президент, я уверен, не допустите компромисса с вашей независимостью. Это ваше право не поддерживать помощь Украине. Но я бы очень хотел, чтобы вы меня правильно поняли".

Также президент Украины раскритиковал Радева за то, что он преимущественно описывает вторжение РФ как "конфликт", а не как войну.

Решительно отвергнув предложение болгарского президента относительно дипломатического решения проблемы, Зеленский подчеркнул, что Кремль начал "войну на уничтожение украинцев". Также он отметил, что правительство Болгарии, в отличие от Радева, было право, поставляя оружие Украине.

"Украина и НАТО должны иметь общие ценности. Иначе и быть не может. Вы не можете поддерживать Россию и поддерживать позицию балансировки, потому что Россия хочет уничтожить НАТО, хочет уничтожить Европу и Европейский Союз. Это их цели. Вы меня понимаете?" – добавил глава Украины.

В свою очередь президент Болгарии, который, по описанию Politico, был "напуган" и часто подсматривал в заметки, попросил продолжить встречу без камер, заявив, что имеет "предложение".

Журналисты пишут, что Зеленский посетил Болгарию преимущественно для того, чтобы встретиться с пронатовской и проевропейской администрацией премьер-министра Николая Денкова, которая поддерживает экспорт оружия в Украину и изучает пути продажи ядерного оборудования гражданского назначения.

А встреча с Радевым, которая больше симпатизирует России и неоднозначно относится к НАТО, прошла даже хуже, чем ожидалось.

Что президент Болгарии говорил об Украине раньше?

Румен Радев известен своим неоднозначным отношением к поддержке Украины в противодействии российской агрессии.

К примеру, в декабре 2022 года он обвинил депутатов болгарского парламента в разжигании войны после того, как они утвердили пакет военной помощи Украине. Поскольку решение было принято конституционным большинством, Радев не мог его ветировать.

А в феврале текущего года он назвал поставки оружия в Украину "тушением пожара бензином". При этом политик призвал восстановить все дипломатические усилия в поисках мирного решения и подчеркивал, что София будет в дальнейшем поддерживать украинский народ, в том числе путем приема беженцев.

Стоит отметить, что Болгария не присоединилась к плану Европейского Союза по предоставлению Украине миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. Радев объяснял это тем, что его страна, прежде всего, должна думать о собственной безопасности. Однако недавно новый министр обороны Болгарии Тодор Тагарев отметил, что София все-таки стремится присоединиться к инициативе.