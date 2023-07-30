Британия готовит украинских спецназовцев к заходу в Крым до конца года - СМИ

В Великобритании проходит подготовка украинских спецназовцев к операции по деоккупации Крыма, которая должна быть проведена якобы уже "до Рождества [25 декабря]", сообщает со ссылкой на свои источники британское издание Sunday Express.

По его данным, более 2 тысяч солдат прибыли на специальные учения в лагерь у города Окхэмптон (графство Девон), закрытый для прочих военных и представителей общественности.

Учения проводятся под наблюдением военнослужащих 42-го батальона 3-й бригады специального назначения Королевской морской пехоты Военно-морских сил Великобританиии.

Как пишет СМИ, готовящаяся крымская операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря, при этом украинские спецназовцы используют технику для подрыва и паралича российских войск.

В других местах будут пробивать оборону бронетанковые подразделения. Также операция будет поддерживаться ударами ракет большой дальности, поставляемых из Великобритании, США и Германии.

Как указал изданию источник среди британских военных, упор делается на использование гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским войскам "сформировать поле боя, прежде чем нанести удар в самое сердце врага".

"Мы можем обучить их нашей тактике и показать, как использовать технику, но успех будет зависеть от собственной способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности", - добавил тот.

Стоит отметить, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов накануне заявил в комментарии ТСН отметил, что украинские войска войдут в Крым "скоро", не сделав никаких уточнений.

26 июля президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что Украина может достаточно быстро реинтегрировать Крым, и соответствующие шаги сейчас как раз готовятся.

Впрочем, напомним, что ранее Буданов, равно как и другие высокопоставленные украинские спикеры, заявляли, что Крым вернется под контроль Украины до конца весны 2023 года. Более того, Буданов подобный прогноз подтверждал еще в середине апреля, однако этого так и не произошло.