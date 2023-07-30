Британія готує українських спецназівців до заходу до Криму до кінця року - ЗМІ

У Великій Британії проходить підготовка українських спецназівців до операції з деокупації Криму, яка має бути проведена нібито вже до Різдва [25 грудня], повідомляє з посиланням на свої джерела британське видання Sunday Express.

За його даними, понад 2 тисячі солдатів прибули на спеціальні навчання в табір біля міста Окхемптон (графство Девон), закритий для інших військових та представників громадськості.

Навчання проводяться під наглядом військовослужбовців 42-го батальйону 3-ї бригади спеціального призначення Королівської морської піхоти Військово-морських сил Великобританії.

Як пише ЗМІ, кримська операція, що готується, включатиме удари з повітря, суші і моря, при цьому українські спецназівці використаюють техніку для підриву і паралічу російських військ.

В інших місцях пробиватимуть оборону бронетанкові підрозділи. Також операція підтримуватиметься ударами ракет великої дальності, що поставляються з Великобританії, США та Німеччини.

Як вказало виданню джерело серед британських військових, наголос робиться на використанні гнучкої тактики НАТО, щоб допомогти українським військам "сформувати поле бою, перш ніж завдати удару в серце ворога".

"Ми можемо навчити їх нашій тактиці та показати, як використовувати техніку, але успіх залежатиме від власної спроможності українців швидко адаптуватися та долати труднощі", - додав той.

Варто зазначити, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов напередодні заявив у коментарі ТСН зазначив, що українські війська увійдуть до Криму "скоро", не зробивши жодних уточнень.

26 липня президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що Україна може досить швидко реінтегрувати Крим, і відповідні кроки зараз якраз готуються.

Втім, нагадаємо, що раніше Буданов, як і інші високопоставлені українські спікери, заявляли, що Крим повернеться під контроль України до кінця весни 2023 року. Більше того, Буданов такий прогноз підтверджував ще в середині квітня, проте цього так і не сталося.