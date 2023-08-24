"Цели и задачи выполнены": разведка показала кадры украинского рейда в Крым (ВИДЕО)

В рамках операции во временно оккупированном Крыму, которая состоялась в ночь на 24 августа, украинские спецподразделения высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями российских оккупантов. Противник понес потери среди личного состава, также уничтожена техника врага.

Кроме того, в Крыму снова развевался украинский флаг.

"Все цели и задачи выполнены", – сообщили в разведке, добавив, что после завершения спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "РБК-Украина" проинформировал, что потери врага в силах и средствах сейчас уточняются. Сама операция имела характер рейда.

"Она показала, что временно оккупированный остров не только в зоне досягаемости средств поражения украинских Сил безопасности и обороны, но и в зоне досягаемости для проведения соответствующих операций личного состава украинских защитников", – сказал он.

Спецоперация в Крыму: мыс Тарханкут

Издание "Крым. Реалии" сообщало, что с 5-ти часов утра 24 августа возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы.

По данным СМИ, в Маяке находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск воздушно-космических сил РФ. Также на тарханкутском полуострове расположены радиолокационный комплекс "Небо-М" и радиолокационная система "Каста-2Е2", а по периметру подготовлены позиции для противовоздушной обороны.

Расположение села Маяк

Позже стало известно, что в Крыму произошел бой с участием плавательных средств и авиации. Подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины совершили высадку в рамках спецоперации, проведенной совместно с Военно-морским флотом.

Взрывы в Оленевке: 23 августа 2023

Серия взрывов на мысе Таранхкут звучала и 23 августа. Telegram-канал "Крымский ветер" информировал о звуках вблизи села Оленевка и поражении радиолокационных станций.

Позже в тот день Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что взрыв возле Оленевки уничтожил российскую зенитно-ракетную системубольшого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

В результате взрыва полностью ликвидирована сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

Тогда в разведке указывали, что, учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это болезненный удар по системе ПВО оккупантов, и такая атака будет оказывать серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму.