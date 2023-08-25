Вводят врага в заблуждение. В Украине приступили к производству макетов военной техники (ФОТО)

Горно-металлургическая группа "Метинвест" запустила производство инженерных конструкций, полностью повторяющих внешний вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий. Они должны выполнять функцию макетов и вводить россиян в заблуждение.

Об этом 25 августа сообщила пресс-служба компании.

Макет пушки. Фото: "Метинвест" Макет РЭБ. Фото: "Метинвест" Макет пушки. Фото: "Метинвест"

"Каждая ракета, каждый снаряд, каждый дрон, используемый агрессором на объекте из металла и фанеры, - это снижение его возможности использовать эти боеприпасы против техники и личного состава ВСУ", - пояснил операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

Конкретные модели инженерных сооружений будут производить во взаимодействии со специалистами сил обороны и будут ориентированы на нужды фронта. Снаружи макеты сложно отличить от реальной техники, ведь по дизайну они одинаковы.

Для достижения точности, как рассказали в группе, инженерный персонал компании исследовал все физические параметры реального военного оборудования по информации из открытых источников и создал его эскизные проекты, воспроизводя все тонкости оборудования. Модели постоянно усовершенствуются.

В "Метинвесте" заявили, что благодаря полному визуальному сходству инженерное оборудование уже доказало свою эффективность.

"Передавшие на главные направления фронта модели уже неоднократно вводили в заблуждение агрессора, становились его мишенями, спасая настоящее оборудование и жизнь украинских защитников", — рассказали в группе.

Напомним, в марте чешская компания Inflactech Decoys запустила производство фальшивых HIMARS.