Перша людина з імплантом Neuralink змогла керувати комп'ютерною мишею силою думки, - Ілон Маск

Американський мільярдер і засновник компанії Neuralink Ілон Маск заявив, що перша людина, якій вживили мозковий імплант, змогла керувати мишею на екрані за допомогою своїх думок.

Про це пише Reuters.

"Прогрес хороший, і, здається, пацієнт повністю одужав, без жодних негативних наслідків. Він може керувати комп’ютерною мишею, переміщувати курсор по екрану просто силою думки", - зазначив Маск.

Він додав, що зараз Neuralink намагається домогтися від пацієнта якнайбільшої кількості натискань кнопок миші.

Як пише видання, Маск має амбітні плани щодо Neuralink, заявляючи, що це сприятиме швидкому хірургічному введенню мозкових чіпів для лікування таких захворювань, як ожиріння, аутизм, депресія та шизофренія.

Раніше американський бізнесмен казав, що першими користувачами Neuralink будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками.

Neuralink використовує робота для хірургічного введення імплантату в область мозку, яка контролює рухи.

Нагадаємо, наприкінці січня 2024 року першій людині у світі вживили імплантат у мозок, який розробила компанія Neuralink американського бізнесмена Ілона Маска.

Чип від Neuralink: перспективи стартапу Ілона Маска

Як пише Reuters, чип використовує електричні та хімічні сигнали для передачі інформації в мозок і тіло.

Минулого року Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило компанії провести перше випробування свого імплантату на людях, що стало важливою віхою в прагненні стартапу допомогти пацієнтам подолати параліч і безліч неврологічних захворювань.

У вересні Neuralink повідомила, що отримала схвалення для випробувань на людях.

Дослідження використовує робота для хірургічного введення імплантату в область мозку, яка відповідає за координацію руху.

Як повідомляв Neuralink раніше, його мета полягає в тому, щоб дозволити людям керувати комп’ютерним курсором або клавіатурою. використовуючи лише свої думки.

У червні минулого року компанію Neuralink оцінили приблизно в 5 мільярдів доларів.

Neuralink у вересні оголосила набір добровольців для клінічних випробувань з імплантації чипа в мозок, за допомогою яких в тому числі можна управляти протезами. Маск заявляв, що компанія планує створювати і протези.

За його словами, вартість подібної послуги може скласти близько 60 тисяч доларів.

Що стосується отримання дозволу на комерційне використання розробок, то Кіп Людвіг, колишній директор із нейроінженерії Національного інституту здоров'я США, оцінював, що це може тривати ще щонайменше 10 років.

Neuralink - американська компанія, що розробляє мозкові імпланти, які стануть інтерфейсом для взаємодії між мозком людини та електронним пристроєм. Створена за участі Ілона Маска компанія розпочала свою діяльність у 2016 році. Її представили у березні 2017 року.