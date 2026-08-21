Трамп не поддержал предоставление Украине Starlink для ударов в глубь России

Президент США Дональд Трамп не поддержал идею предоставить Украине спутниковый интернет Starlink компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, для дальнобойных ударов по России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили FinancialTimes информированные источники.

По их словам, этот вопрос президент Украины Владимир Зеленский поднял на встрече с Трампом в Белом доме в конце июля. Он в частности попросил американского президента поговорить с владельцем Space X Илоном Маском, чтобы тот разрешил использовать украинским дронам спутниковый интернет для ударов по российским военным объектам. Речь шла преимущественно о возможности атаковать инфраструктуру для запуска баллистических ракет на расстоянии до 200 км от границ Украины.

Однако Трамп не взял на себя никаких обязательств по этому вопросу, отметили собеседники FT. Они добавили, что Маск также вряд ли согласится по просьбе Киева. До этого миллиардер не разрешил Украине использовать Starlink для нанесения ударов вглубь России из-за опасений ядерной эскалации.

С помощью оснащенных спутниковым интернетом дронов Украина получила бы возможность более прицельно бить по военным объектам России и снизить количество ракетных обстрелов, которые стали проблемой из-за нехватки перехватчиков для систем ПВО Patriot.

О том, что Украина хочет использовать Starlink для ударов по российской территории, ранее писало The Atlantic. Сообщалось, что по этому вопросу в Маску обращался бывший украинский министр обороны Михаил Федоров, в начале года договорившийся с миллиардером о блокировании Starlink для российской армии.