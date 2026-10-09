Расходы бюджета России за девять месяцев подскочили до $409 миллиардов

Расходы федерального бюджета России выросли на 14,5% за первые девять месяцев года на фоне усиления войны Кремля против Украины.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Расходы за этот период увеличились до 34,8 триллиона рублей (409 миллиардов долларов) по сравнению с 30,4 триллиона рублей годом ранее. Дефицит бюджета составил 5,19 триллиона рублей, или 2,2% от валового внутреннего продукта. Эти цифры отражают рост стоимости войны в Украине, которая длится уже пятый год, а также то, как расходы на вторжение вместе с более слабыми доходами давят на государственные финансы.

Расходы на войну и рост дефицита

Только расходы, связанные с войной, в этом году должны достичь 17 триллионов рублей, что примерно на 40% превышает первоначальный план, объявленный правительством в конце 2025 года:

это создает давление на бюджет и приводит к расширению дефицита;

Министерство финансов РФ прогнозирует, что по итогам года дефицит закончится на уровне 7,35 триллиона рублей или 3,2% ВВП;

это почти вдвое больше первоначально запланированного разрыва в 3,8 триллиона рублей.

Динамика расходов в течение года

Самые высокие расходы Минфин РФ зафиксировал в марте и апреле - тогда расходы достигали примерно 4,7 триллиона рублей ежемесячно. Повышенный уровень расходов в начале года был частично вызван масштабными авансовыми платежами по государственным контрактам и госзакупкам.

Впоследствии расходы уменьшились и в августе составляли около 3,19 триллиона рублей, когда Россия зафиксировала самый большой месячный профицит бюджета за год.

В то же время, Банк России предупредил, что высокий уровень государственных расходов может ограничить возможности чиновников по снижению стоимости заимствований.

Напомним, Путин потратил рекордные 200 миллиардов долларов на текущую войну. Общие военные расходы РФ в этом году достигнут рекордного уровня в 200 миллиардов долларов после того, как российский диктатор Владимир Путин решил дополнительно выделить еще почти 60 миллиардов долларов на войну против Украины.