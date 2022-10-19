Очільника МЗС Мадагаскару звільнили за голосування в ООН проти анексії України Росією - Reuters

Президент Мадагаскару Анрі Радзуеліна звільнив міністра закордонних справ Річарда Рандріамандрато за те, що він в ООН проголосував за засудження організованих Росією "референдумів" щодо анексії чотирьох регіонів України.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в Офісі президента.

До цього Мадагаскар завжди утримувався під час різних голосувань щодо резолюцій щодо війни в Україні. Влада країни заявляла, що зберігає нейтралітет з цього приводу.

Як з'ясувалося, цього разу Рандріамандрато не проконсультувався з Антананарівою щодо голосування за засудження анексії території України.

Нагадаємо, 12 жовтня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію під назвою "Територіальна цілісність України: захищаючи принципи Статуту ООН", яка засуджує оголошену Росією анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. За це проголосували 143 країни.

Вісімнадцять із 35 країн, які утрималися від голосування, були африканськими. Проти резолюції проголосували Росія, Білорусь, КНДР, Сирія та Нікарагуа.

Нагадаємо також, що 2 березня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від Росії припинити застосування сили в Україні та вивести з її території свої війська. Її підтримала 141 країна, а не підтримали Білорусь, Еритрея, Північна Корея, Росія та Сирія. З РФ, КНДР та Сирією Україна наразі вже розірвала дипломатичні відносини.