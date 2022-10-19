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Главу МИД Мадагаскара уволили за голосование в ООН против аннексии Украины Россией - Reuters
Президент Мадагаскара Анри Радзуэлина уволил министра иностранных дел Ричарда Рандриамандрато за то, что он в ООН проголосовал за осуждение организованных Россией "референдумов" по поводу аннексии четырех регионов Украины.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Офисе президента.
До этого Мадагаскар всегда воздерживался во время различных голосований по резолюциям по войне в Украине. Власти страны заявляли, что сохраняют нейтралитет по этому поводу.
Как выяснилось, на этот раз Рандриамандрато не проконсультировался с Антананаривой по поводу голосования за осуждение аннексии территории Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 12 октября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию под названием "Территориальная целостность Украины: защищая принципы Устава ООН", осуждающую объявленную Россией аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. За это проголосовали 143 страны.
Восемнадцать из 35 стран, воздержавшихся от голосования, были африканскими. Против резолюции проголосовали Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Никарагуа.
Напомним также, что 2 марта Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от России прекратить применение силы в Украине и вывести с ее территории свои войска. Ее поддержала 141 страна, а не поддержали Беларусь, Эритрея, Северная Корея, Россия и Сирия. С РФ, КНДР и Сирией Украина уже разорвала дипломатические отношения.