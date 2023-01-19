Иран не признает аннекcию Россией территорий Украины - МИД

Иран придерживается принципа суверенитета и территориальной целостности Украины, не признавая аннексию Россией ее территорий. Об этом сказал в интервью TRT World министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан.

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"Война в Украине - это комплексная ситуация. Некоторые западные аналитические центры считают, что война в Украине - это новое начало истории международных отношений. Что ж, позиция ИРИ была с самого начала этой войны очень ясной и повторялась на самом высшем уровне. Мы против войны и мы сфокусированы на политических решениях", - отметил он.

В то же время дипломат указал, что его страна рассматривает в качестве главной причины этой войны "провокационные действия НАТО и некоторых западных стран".

"Мы не следуем двойным стандартам. Мы против войны в Ираке, Сирии, Йемене, Палестине и Афганистане и так же мы выступаем против войны и перемещения людей в Украине", - заявил он.

Министр также заявил, что Иран "предпринял много усилий" для посредничества между Киевом и Москвой на уровне министров иностранных дел и президентов и надеется, что скоро в Украине будет мир и войне будет положен конец.

"С другой стороны, мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права и по этой причине, несмотря на отличные отношения между Тегераном и Москвой, мы не признали отделение Крыма от Украины. Мы не признали отделение Луганска и Донецка от Украины, потому что мы последовательно настаиваем на этом принципе в международной политике", - подчеркнул он.

По словам Амир-Абдоллахиана, когда иранские власти говорят, что война не является решением для Украины, они имеет в виду следование этому принципу, что считают фундаментальной политикой и на что полагаются.

Напомним также, что недавно иранский МИД резко отреагировал на обвинения украинского президента Владимира Зеленского в адрес этой страны относительно ее причастности к российской агрессии против Украины через поставки России беспилотников-камикадзе Shahed, которые Россией маркируются как "Герань-2" и используются для ударов по украинской инфраструктуре.