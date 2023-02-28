"Вони все роздмухують". Буданов оцінив імовірність застосування росіянами ядерної зброї

Гіпотетично Росія може завдати ядерного удару по Україні, однак у реальності це неможливо, бо в країні-агресорці розуміють наслідки такої атаки для себе. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтервʼю "Голосу Америки".

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Він нагадав, що чутки про можливе застосування Росією ядерної зброї ширяться регулярно, однак цього не відбувається.

"Перший раз це пішло наприкінці весни, ну і потім десь раз на півтора місяця. Апогей був з кінця літа до середини осені. Завдали? Ні, не завдали", — висловився очільник ГУР.

За словами Буданова, в Росії ​​знають, що ядерна зброя — це засіб стратегічного стримування, а її застосування будь-ким у світі призведе до фатальних наслідків для того, хто це зробить.

"Російська Федерація – це держава, скажімо так, мильна бульбашка. Вони все роздмухують. Там не такі вже ідіоти сидять, якими хочуть показатися світу", — сказав Буданов, додавши, що потужності нинішньої Росії неспівставні з потужностями Радянського Союзу.

Нагадаємо, що нещодавно президент РФ Володимир Путін вкотре почав погрожувати ядерною зброєю. 21 лютого під час послання до Федеральних зборів він оголосив про призупинення участі Росії в Договорі про скорочення стратегічних озброєнь, який був підписаний зі США у 2010 році.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що Путін зробив це оголошення, щоб знову ввести ядерну риторику в інформаційний простір і відвернути увагу від загальної безсутності решти частини його виступу.