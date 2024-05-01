Участницы Women Partnership Hackathon получат сертификаты на развитие идей

С 13 по 15 июня в Киеве состоится 3-дневный Women Partnership Hackathon для объединения бизнесов украинских женщин-предпринимателей. Организатором мероприятия выступает ОО "Украинский центр содействия инвестициям и торговле" при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

Цель хакатона – способствовать кросс-секторальному партнерству между женскими компаниями, разработке и внедрению новых ценностных инициатив для украинского рынка. 30 предпринимателей могут представить креативные идеи партнерства, доказать их актуальность и перспективность.

Среди участниц выберут 10 победительниц, которые получат сертификаты на оплату различных услуг для реализации своих идей, таких как:

разработка маркетинговой стратегии;

продвижение и реклама;

создание/тестирование нового продукта;

усовершенствование текущего продукта/инициативы;

брендинг/ребрендинг исследования рынка и т.д.

Присоединиться к Women Partnership Hackathon можно, заполнив онлайн- форму . Участие бесплатное для официально зарегистрированных в Украине женских предприятий.

Хакатон является бесплатным и открытым для участия женских предприятий, официально зарегистрированных на территории Украины. Он даст возможность:

возможность усовершенствовать свою идею и оценить ее ценности вместе с экспертами;

сотрудничать и партнериться с другими украинскими предприятиями;

доступ к поддержке услуг на развитие и продвижение идеи/инициативы/продукта;

усовершенствование навыков самопрезентации и презентации собственной идеи.

"Женщины успешно ведут бизнес, адаптируясь к новым реалиям и выбирая эффективные стратегии, даже несмотря на военные вызовы. Women Partnership Hackathon, который поддерживает Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", способствует улучшению взаимодействия женщин-предпринимателей и строительству сети партнерств по всей стране. коммуникации и распространение информации о возможностях для женского бизнеса сообщество женщин-предпринимателей дает ответ сегодняшним вызовам, способствуя развитию предпринимательства, созданию рабочих мест и увеличению поступлений налогов в экономику страны", — говорит Олеся Залуская, руководитель Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

Добавим, программа Агентства США по международному развитию (USAID) "Конкурентоспособная экономика Украины" втрое увеличила грантовую поддержку для перерабатывающих предприятий. Теперь финансирование будет составлять 11 млн долларов.

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