Зеленский подтвердил, что хочет заменить Резникова Умеровым

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что намерен внести в Верховную Раду представление на увольнение министра обороны Алексея Резникова и назначение вместо него главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

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"На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу очертить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны", - сказал Зеленский.

По мнению президента, министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Возглавить же его должен Умеров, которого парламент уже "хорошо знает".

"Господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры. Осень – время для усиления", - подчеркнул глава украинского государства.

Напомним, что накануне стало известно, в частности от входящего во фракцию "Голос" нардепа Ярослава Железняк, куда входил и Умеров, что глава ФГИ скоро должен заменить Резникова на посту министра обороны.

В свою очередь, вместо Умерова, по словам Железняка, Фонд госимущества возглавит нынешняя руководительница Антимонопольного комитета Ольга Пищанская, а вместо нее главой АМКУ станет действующий начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Напомним также, что 27 июля Рада проголосовала за отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. По словам Железняка, ему взамен готовят Юлию Федив.

Скандалы с закупками Минобороны

Отметим, что в Украине уже более полугода продолжаются скандалы вокруг коррупционной составляющей в закупках Минобороны: первым таким был скандал вокруг продуктов для военных по ценам в два-три раза дороже, чем в магазинах. В ведомстве сначала называли информацию в СМИ имеющей признаки умышленных манипуляций и вводящей в заблуждение и грозили обратиться в СБУ.

Самому Резникову пришлось отчитываться по этому поводу перед комитетом Рады по безопасности, обороне и разведке, но нардепы решили тогда не рекомендовать его отставку. Впрочем, скандал все же привел к увольнению его заместителя Вячеслава Шаповалова, а также директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого. Позже было сообщено и об их аресте.

Кроме того, советнику замминистра полиция сообщила о подозрении в участии в схеме завладения 1,7 миллиарда гривен при закупке товаров для нужд Вооруженных сил Украины. СБУ также сообщила о разоблачении масштабных схем хищения госсредств, выделенных на продовольственное обеспечение подразделений Сил обороны: сумма ущерба, нанесенная Минобороны, была оценена в 119,5 миллиона гривен.

После скандала в Минобороны провели кадровые изменения и даже планировалось сменить Резникова, переведя его на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова – назначив на министром обороны. Однако впоследствии Резников заявил, что откажется, если получит предложение о переводе. После этого замену министра обороны отложили.

В августе же возникли новые скандалы, в частности вокруг закупок Минобороны у польской компании Alfa оказавшихся непригодными бронежилетов и шлемов, а также гаубиц и боеприпасов, которые были поставлены в очень малом количестве от запрашиваемого. Ввиду этого Alfa по состоянию еще на начало 2023 года по разным контрактам накопила задолженностей перед Минобороны на более чем 3,5 миллиарда гривен.

Еще одной скандальной темой стала закупка Минобороны, как утверждали журналисты, летних турецких курток вместо зимних по завышенным ценам. Резников такие обвинения опровергал, призывая СМИ убрать "непроверенные материалы".