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Умеров подал в Раду заявление об отставке с должности главы ФГИУ
В понедельник, 4 сентября, Рустем Умеров подал в Верховную Раду Украины заявление об освобождении от должности главы Фонда государственного имущества.
Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"В Верховную Раду Украины поступило заявление от председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова об освобождении от должности", - написал он.
По словам Стефанчука, заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании парламента.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в понедельник, 4 сентября, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что подал в Верховную Раду заявление о своей отставке.
Накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что намерен внести в Верховную Раду представление на увольнение министра обороны Алексея Резникова и назначение вместо него главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова.
По мнению президента, министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.
Кто такой глава Фонда госимущества Рустем Умеров, которым планируют заменить Резникова в должности главы Минобороны, читайте в материале Delo.ua.