Умеров подал в Раду заявление об отставке с должности главы ФГИУ

В понедельник, 4 сентября, Рустем Умеров подал в Верховную Раду Украины заявление об освобождении от должности главы Фонда государственного имущества.

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Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова об освобождении от должности", - написал он.

По словам Стефанчука, заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании парламента.

Напомним, в понедельник, 4 сентября, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что подал в Верховную Раду заявление о своей отставке.

Накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что намерен внести в Верховную Раду представление на увольнение министра обороны Алексея Резникова и назначение вместо него главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова.

По мнению президента, министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

Кто такой глава Фонда госимущества Рустем Умеров, которым планируют заменить Резникова в должности главы Минобороны, читайте в материале Delo.ua.