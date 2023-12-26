Залужный прокомментировал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что военное командование Украины постоянно формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые Новости".

Залужный подчеркнул, что военное командование "каким-то отдельным форматом, отдельным мероприятием непосредственно на Кабмин или Верховную Раду" не делало запросов "на какие-то цифры" относительно мобилизации 500 тысяч украинцев.

"Военное командование продолжает выполнять функцию защиты своего государства и соответственно – формирует свои запросы. На боеприпасы, на оружие и соответственно – на человеческий ресурс. Это делают на постоянной основе. И каким-то отдельным форматам, – мы такого не осуществляем. Мы осуществляем свои полномочия соответственно к тому функционалу, которым мы наделены", - заметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ с одной стороны опроверг озвученную на пресс-конференции президентом Владимиром Зеленским информацию, что военное командование запросило мобилизацию полумиллиона человек, с другой - подтверждает, что определенная цифра относительно потребностей в личном составе в следующем году была сформирована.

"Что касается непосредственно этой цифры - мы ее сформировали соответственно и на следующий год... В ней заложено формирование новых воинских частей и восполнение потерь, которые страна может понести в 2024 году", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что озвучивать эту цифру и какая цифра касается того или иного раздела этих показателей, он не может, потому что это военная тайна.

Отметим, что Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в законодательство для усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Военные просят мобилизовать еще до 500 тысяч человек

Военное руководство Украины в конце ноября инициировало в рамках комплексного плана мобилизации призыв в ВСУ до 500 тысяч человек, однако пока нет понимания как будут происходить демобилизационные процессы и из каких источников мобилизация будет финансироваться. Об этом рассказал на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

Зеленский также сообщил, что не одобрит закон о мобилизации женщин и подписывать его не будет.

Напомним, что накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что мобилизацию надо "не только усиливать, а вернуть те рамки, которые работали раньше".