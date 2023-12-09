Рада дала зеленый свет штрафам за нарушение комендантского часа

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла за основу законопроект об административной ответственности за нарушение комендантского часа.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, за соответствующий законопроект №10195 проголосовали 233 депутата.

"Целью законопроекта является обеспечение общественного (публичного) порядка во время действия военного положения, а также реализация полномочий полиции, во взаимодействии с военными администрациями, в обеспечении и осуществлении мер правового режима военного положения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно документу, сумма штрафа для нарушителей комендантского часа составит от 8500 гривен до 17 000 грн. В случае повторного нарушения – сумма удваивается.

В то же время для предпринимателей штрафы больше - от 51 000 грн до 102 тысяч грн. Если в течение года нарушения снова зафиксируют, то штраф будет составлять от 170 тыс. грн до 340 тыс. грн.

Заметим, что во время комендантского часа граждане могут находиться на улице только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Также при себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность.

Что такое комендантский час

Отметим, что сейчас в КоАП вообще отсутствуют упоминания о комендантском часе, хотя соответствующие меры действуют в Украине еще с начала полномасштабной войны.

Комендантским часом называется период, когда в темное время суток запрещено находиться на улицах и в общественных местах. В каждой области это время определяется отдельно соответствующей военной администрацией.

В регионах, где нет боевых действий, он продолжается пять часов, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях - с 21:00 до 5:00, в Херсонской области - с 20:00 до 6:00.

Единственной областью, где комендантского часа нет, является Закарпатская.

Но там с 1 декабря и до завершения военного положения продлится проверка документов у лиц, находящихся на территории области.