Рада дала зелене світло штрафам за порушення комендантської години

Верховна Рада України у першому читанні ухвалила за основу законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.

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Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідний законопроєкт №10195 проголосували 233 депутати.

"Метою законопроєкту є забезпечення громадського (публічного) порядку під час дії воєнного стану, а також реалізація повноважень поліції, у взаємодії з військовими адміністраціями, у забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Згідно документу, сума штрафу для порушників комендантської години сягатиме від 8500 гривень до 17 000 грн. У разі повторного порушення - сума подвоюється.

Водночас для підприємців штрафи більші - від 51 000 грн до 102 тисяч грн. Якщо впродовж року порушення зафіксують знову, то штраф становитиме від 170 тис. грн до 340 тис. грн.

Зауважимо, під час комендантської години громадяни можуть перебувати на вулиці лише під час повітряної тривоги, щоб дійти до найближчого укриття. Також при собі потрібно мати документи, що посвідчують особу.

Що таке комендантська година

Зазначимо, що наразі у КпАП взагалі відсутні згадки про комендантську годину чи світломаскування, хоча відповідні заходи діють в Україні ще з початку повномасштабної війни.

Комендантською годиною називається період, коли у темну пору доби заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях. У кожній області цей час визначається окремо відповідною військовою адміністрацією.

У регіонах, де немає бойових дій, він наразі триває п'ять годин, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях - з 21:00 до 5:00, у Херсонській області - з 20:00 до 6:00.

Єдиною областю, де комендантської години немає, є Закарпатська.

Але там з 1 грудня і до завершення воєнного стану триватиме перевірка документів у осіб, що перебувають на території області.