Власник "Нової пошти" виступив за скасування комендантської години: що з цього приводу думають інші

Власник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк вважає, що комендантську годину треба або скасувати, або експертно пояснити, навіщо вона взагалі нам потрібна.

Як пише Delo.ua, про це він написав у Facebook.

"Бо обмеження пересування людей, машин та вантажів точно мають негативний вплив на економіку. А відтак і на обороноздатність", - підкреслив Поперешнюк.

Він також закликав людей висловити свою думку з цього приводу у коментарях під його постом.

Що думають інші

Юлія Шакула виступила за те, що будь-які обмеження у воюючій країні повинні мати чітке пояснення і зрозумілу логіку, адже комендантська година - це не побутова незручність, а серйозне втручання у свободи, економічні процеси, логістику, роботу бізнесу, пересування людей, тому суспільство має право розуміти які саме загрози вона сьогодні закриває, як саме вона посилює безпеку.

Інші користувачі вважають, що комендантська година має сенс виключно у прифронтових населених пунктах, деякі навіть пропонують створити петицію із закликом до влади скасувати таке обмеження у містах, де це дозволяє безпекова ситуація.

Але є й ті люди, які вважають, що доки діє воєнний стан, пересування вночі повинно бути обмеженим і контрольованим, мотивуючи це тим, що комендантська година допомогла покращити ситуацію зі злочинністю.

Що таке комендантська година?

Комендантська година — період, коли у темну пору доби заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях. У кожній області цей час визначається окремо відповідною військовою адміністрацією.

Майже в усіх регіонах, де немає бойових дій, вона триває наразі протягом п’яти нічних годин. Єдиною областю, де комендантської години немає, є Закарпатська.

14 січня президент Володимир Зеленський провів нараду та доручив уряду переглянути правила для комендантської години на час надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.

Відтепер у районах із надзвичайним станом в енергетиці влада дозволяє пом’якшення комендантської години, зокрема для доступу громадян до пунктів обігріву та підтримки життєдіяльності.