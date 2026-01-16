- Категория
Владелец "Новой почты" выступил за отмену комендантского часа: что по этому поводу думают другие
Владелец компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк считает, что комендантский час нужно либо отменить, либо экспертно объяснить, зачем он вообще нам нужен.
Как пишет Delo.ua, об этом он написал в Facebook.
"Потому что ограничения передвижения людей, машин и грузов точно оказывают негативное влияние на экономику. Следовательно и на обороноспособность", - подчеркнул Поперешнюк.
Он также призвал людей высказать свое мнение на этот счет в комментариях под его постом.
Что думают другие
Юлия Шакула выступила за то, что любые ограничения в воюющей стране должны иметь четкое объяснение и понятную логику, ведь комендантский час - это не бытовое неудобство, а серьезное вмешательство в свободы, экономические процессы, логистику, работу бизнеса, передвижение людей, поэтому общество вправе понимать какие именно угрозы она сегодня.
Другие пользователи считают, что комендантский час имеет смысл исключительно в прифронтовых населенных пунктах, некоторые даже предлагают создать петицию с призывом к власти отменить такое ограничение в городах, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Но есть и те люди, которые считают, что пока действует военное положение, передвижение ночью должно быть ограниченным и контролируемым, мотивируя это тем, что комендантский час помог улучшить ситуацию с преступностью.
Что такое комендантский час?
Комендантский час — период, когда в темное время суток запрещено находиться на улицах и в общественных местах. В каждой области это время определяется отдельно соответствующей военной администрацией.
Почти во всех регионах, где нет боевых действий, она продолжается в течение пяти ночных часов. Единственной областью, где комендантского часа нет, есть Закарпатская.
14 января президент Владимир Зеленский провел совещание и поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа на время чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.
Теперь в районах с чрезвычайным положением в энергетике власти разрешают смягчение комендантского часа, в частности для доступа граждан к пунктам обогрева и поддержанию жизнедеятельности.