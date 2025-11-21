Единственный город в Украине, где официально работает такси в комендантский час, отчитался о количестве поездок за год.

Львов – первый и единственный город в Украине, где уже год действуют легальные перевозки в такси во время комендантского часа. За это время совершили более 600 тысяч поездок ночью

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили во Львовском городском совете.

Отмечается, что самыми популярными локациями заказов, которые выбирали пользователи такси, стали железнодорожный вокзал и центральный автовокзал, а также медицинские учреждения.

В год во Львове состоялось 600 тысяч поездок на такси во время комендантского часа, из них на сервисы Uklon и Bolt пришлось поровну — по 300 тысяч.

Как рассказал представитель Uklon Николай Сорока, цена ночных поездок на 20% превышала среднюю дневную стоимость поездки на одинаковое расстояние.

По его словам, наибольший спрос наблюдается на поездки во время начала действия комендантского часа - между 00:00 и 01:00.

При этом средняя дистанция дневных и ночных поездок почти одинакова и составляет немногим менее 6 километров.

Напомним, в октябре 2024 года онлайн-сервисы такси Uklon и Bolt. возобновили работу во время комендантского часа во Львове.

Работа обоих приложений согласована с Львовской областной военной администрацией и Львовским городским советом.

Bolt, Uklon и Uber просят разрешить поездки в комендантский час в Киеве: что говорят власти

Еще в августе сервисы такси Bolt, Uklon и Uber направили Киевской городской военной администрации письмо с просьбой разрешить перевозку во время комендантского часа в столице, ссылаясь на успешный опыт Львова.

Компании предлагают ввести в Киеве аналогичную модель или разработать усовершенствованный механизм.

КМВА работает со всеми силовыми структурами, чтобы создать четкий и прозрачный механизм для перевозок в комендантский час.

Но официальных заявлений от столичных властей нет.