Таксистам грозят штрафы до 5 тысяч гривен за обслуживание на русском языке

Таксистов в Украине, которые отказываются обслуживать пассажиров на государственном языке, грозит наказание в виде штрафа. Если водитель откажется обслуживать клиента на украинском – его оштрафуют на сумму 3400-5100 грн.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в публикации прессслужбы Уполномоченной по защите государственного языка Елены Ивановской в Facebook.

Она прокомментировала произошедший в Харькове инцидент, когда водитель такси в грубой пренебрежительной форме отказался обслуживать пассажирку на государственном языке.

"В видео, которое было обнародовано в соцсетях, и жалобе гражданки - целый "букет". Помимо отказа обслуживать украинский и выключить русскую музыку, таксист сыпал тезисами из кремлевских методичек, в частности относительно "притеснений прав русскоязычных". Я приняла решение о начале мер по назначению Сполуции с необходимостью обратиться к началу мероприятий Государственного контроля. Параллельно мер с их стороны”, - рассказала Ивановская.

Уполномоченная отметила, что водитель такси, отказавшийся обслуживать пассажирку на государственном языке, нарушил требования статьи 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на государственном языке. Языком обслуживания пассажиров в транспорте есть государственный язык.

Ивановская отметила, что Кодексом Украины об административных правонарушениях непосредственным нарушителям языкового Закона в части применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей предусмотрено административное взыскание в виде наложения штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей. На сегодняшний день эта сумма составляет 3400-5100 грн .

Ивановская также обратилась в службы такси с призывом тщательно проверять водителей на знание государственного языка, внимательно относиться к жалобам пассажиров и оперативно принимать меры реагирования.

Где чаще всего нарушают языковой закон

Заметим, больше всего украинцы жалуются на нарушение языкового закона из-за:

отсутствие украинской версии сайта (29%),

обслуживание на русском языке (16%)

нарушения, связанные с рекламой (14%).

Киев занимает первое место по количеству обращений по поводу нарушений языкового закона. В антирейтинг регионов также попали Одесщина, Харьковщина и Днепропетровщина.

Напомним, с 16 июля 2022 года начали действовать новые нормы "языкового" закона, согласно которым сайты и программное обеспечение на приборах должны иметь украинскую версию и украиноязычный интерфейс.