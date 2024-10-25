Количество штрафов за нарушение языкового закона увеличилось втрое

Обращений относительно нарушений языкового закона в этом году стало меньше. По состоянию на середину октября 2024 составлено 216 протоколов, наложено 64 штрафа и вынесено 91 предупреждение.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что 1808 обращений граждан о нарушении языкового закона зафиксировано в Украине в этом году. Это в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В среднем, в этом году ежемесячно поступает 180 обращений против 300 в месяц в прошлом году.

По данным аналитиков, больше всего украинцы жалуются на отсутствие украинской версии сайта — 525 обращений или 29%. Обслуживание на русском языке стало причиной жалоб в 288 или 16% обращений. Еще 14% или 247 нарушений связано с рекламой.

Где чаще всего нарушают языковой закон

Как сообщают в "Опендатабот", Киев занимает первое место по количеству обращений по поводу нарушений языкового закона (706 обращений в этом году). В антирейтинг регионов также попали Одесщина — 326 обращений, Харьковщина — 149 обращений и Днепропетровщина — 148 обращений.

Как наказывают нарушителей языкового закона?

Аналитики констатируют, что обращений стало меньше, в то же время наказаний за ними стало больше. Так, 216 протоколов было составлено на нарушителей языкового закона в этом году. Это уже в 1,7 раза больше, чем за весь 2023 год, когда было составлено 128 протоколов.

Больше протоколов касаются отсутствия украинской версии сайтов (ст. 27 Закона) — 42% от общего количества. В этом году их в 3 раза больше, чем в прошлом.

Уже наложено 64 штрафа за нарушение языкового закона, что в 3 раза больше, чем за весь 2023 год. Также вынесено уже 91 предупреждение, против 61 в прошлом.

В Ивано-Франковске начнут работу первые языковые инспекторы

В Ивано-Франковске с 28 октября начнут работу первые языковые инспекторы-волонтеры, заявил мэр города Руслан Марцинкив.

По словам чиновника, уже состоялось первое собрание языковых инспекторов, в котором приняло участие около 40 человек. Инспекторы будут следить за тем, чтобы украинский язык оставался основным в городе.

"Я ожидал, что это будут преимущественно люди постарше, но пришло очень много молодых прогрессивных людей. Что интересно, среди них треть — внутренне перемещенные лица", — отметил Марцинков.

Как заявил мэр Ивано-Франковска, языковые инспекторы-волонтеры будут работать исключительно в правовом поле.

"Мы популяризируем курсы украинского языка. Продумали большое количество мер на зимний период с привлечением писателей и театра", — пояснил Марцинков.

В свою очередь, языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что местные власти могут создавать рабочие группы, чтобы проверять на соблюдение закона о языке вывески, объявления, деятельность учебных заведений, сферы обслуживания, здравоохранения и готовить соответствующие предписания с требованием устранить такие нарушения.

Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, 45% жителей Украины считают, что в Украине дискриминируют людей по признаку языка.

Также 10% украинцев хотели бы видеть русский язык либо официальным в своей области, либо вообще вторым государственным. В то же время 81% опрошенных хочет ее устранения из официального общения на всей территории Украины или против ее использования в своем регионе.