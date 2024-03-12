Как изменилось отношение украинцев к русскому языку, - опрос

10% украинцев хотели бы видеть русский язык либо официальным в своей области, либо вообще вторым государственным. 81% опрошенных хотят ее устранения из официального общения на всей территории Украины, или против ее использования в своем регионе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По данным социологов, отношение к статусу русского языка после вторжения претерпело значительные изменения. Так, резко возросла (во всех регионах) доля тех, кто считает, что русский язык вообще не стоит учить в школах (в 2019 году таких было всего 8%, в 2023 году – уже 52%).

Отмечается, что во время опроса респондентов попросили ответить на вопрос "А как Вы считаете, какой должна быть государственная политика по отношению к русскому языку в Украине? Русский язык - ..." и выбрать один из трех вариантов:

"нужно устранить из официального общения по всей Украине" "нужно сделать вторым официальным языком только в тех областях, большинство населения которых этого желает" "нужно сделать вторым государственным языком в Украине".

Как подчеркивают в КМИС, в 1997 году 18% украинцев выступали за отстранение от официального общения русского языка. В то же время 36% считали, что русский язык должен быть официальным в регионах, где большинство этого желают, а 39% считали, что его вообще следует сделать вторым государственным в стране.

"После Революции Достоинства в 2015 году стало еще меньше тех, кто выступал за государственный статус русского языка (19%), и еще немного возросла доля тех, кто поддерживал официальный статус в отдельных регионах, где большинство этого желает (до 52%). Доля тех, кто выступал за вообще отстранение от официальной сферы, оставалась почти такой же, как и до Революции (21%)", - отмечают в КМИС.

После полномасштабного вторжения на февраль 2024 года подавляющее большинство украинцев – 66% – считают, что русский язык нужно устранить из официального общения. Только 3% считают, что русский язык должен получить статус второго государственного. И 24% считают, что русский язык может стать официальным в регионах, где большинство этого желают.

Среди 24%, поддерживающих официальный статус в отдельных регионах, 15% при этом против того, чтобы русский язык стал в официальном в их регионе. Хотели бы стать официальной в их регионе – 7% (еще 1% не определились со своей позицией).

"Таким образом, на 2024 год в Украине есть 10% тех, кто хотел бы видеть русский язык либо официальным в своей области, либо вообще вторым государственным. Зато 81% либо желают его устранения из официального общения на всей территории, либо против его использования в своем регионе", - подчеркивают социологи.

Они отмечают, что даже на Западе Украины в 2015 году 44% жителей выступали за то, чтобы русский язык мог быть вторым официальным, где большинство населения этого желает, а 6% поддерживали государственный статус.

На 2024 год на Западе 80% выступают за полное отстранение от официального общения, а с 15%, которые готовы допустить официальный статус в отдельных областях, 14% против официального статуса в своей области.

В Центре Украины также до 69% возросла доля тех, кто выступает за полное отстранение от официального общения, плюс 18% хотя и допускают такую возможность для других областей, но против видеть русский официальным в своем регионе.

Наиболее же ощутимые изменения имеют место на Юге и Востоке. Так, на Юге Украины еще в 2015 году 37% хотели видеть русский язык вторым государственным, а 43% считали, что он может стать официальным, где большинство населения этого желает. Только 13% ответили, что ее нужно устранить из официального общения.

В феврале 2024 года большинство южан – 54% – выступают за полное устранение русского языка из официального общения. В то же время, до 6% уменьшилась доля тех, кто считает, что русский язык должен получить государственный статус. Остается еще 30% тех, кто считает, что русский язык может стать официальным в отдельных регионах, но из них 15% против того, чтобы русский язык был официальным в их регионе.

"Таким образом, на Юге 69% поддерживают либо полное отстранение от официальной сферы, либо по крайней мере против того, чтобы в их регионе русский язык был официальным. В противоположность этому 18% либо хотят, чтобы русский язык был официальным в их регионе, либо вообще стал государственным", - подчеркивают в КМИС.

На Востоке Украины с 3% в 2015 году до 40% сейчас стало больше тех, кто поддерживает отстранение русского языка от официального общения на всей территории. В то же время, с 31% до 6% стало меньше тех, кто выступает за государственный статус русского языка.

При этом сейчас 43% считают, что русский язык может быть официальным в отдельных регионах, где большинство этого желает. Из них 12% против того, чтобы русский язык стал официальным в их регионе, 28% – поддерживают такую инициативу, а 2% не определились.

"Таким образом, на Востоке 52% поддерживают либо полное отстранение от официальной сферы, либо по крайней мере против того, чтобы в их регионе русский язык был официальным. В противоположность этому 34% либо хотят, чтобы русский язык был официальным в их регионе, либо вообще стал государственным", - заключают в КМИС.

В Украине на треть выросло количество жалоб о применении русского языка

В 2023 году поступило на 30% больше обращений о нарушении языкового закона, чем в 2022 году. Большинство таких случаев зафиксировано в Киеве, сообщил омбудсмен по защите государственного языка Тарас Кремень.

В частности, 992 обращения касаются отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов и интернет-представительств, 615 – нарушений непосредственно во время обслуживания и 215 – отсутствия информации о товарах и услугах на государственном языке.

В 2023 году граждане направили 156 обращений по поводу нарушений законодательства педагогическими и научно-педагогическими работниками учреждений дошкольного, общего среднего и высшего образования, а также 170 обращений по образованию взрослых.

Высоко также количество жалоб о нарушениях в сфере культуры (103 обращения) и в медиа (174 обращения).

Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, 45% жителей Украины считают, что в Украине дискриминируют людей по признаку языка.