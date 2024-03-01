Как в Украине наказывают нарушителей языкового закона

Более 3,6 тысячи обращений относительно нарушения Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» зафиксировал Уполномоченный по защите государственного языка в Украине за 2023 год. Чаще всего нарушителей наказывают штрафом или же предупреждением.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что 3692 обращения о нарушении языкового закона поступило в Уполномоченный по защите государственного языка за весь 2023 год.

"Это даже больше, чем до начала полномасштабного вторжения: в 2021 году количество таких обращений достигло 3574", - подчеркнули в "Опендатаботе"

По данным аналитиков, Киев неизменно лидирует в течение 3 лет по количеству обращений – 1345 обращений в 2023 году.

В антирейтинг регионов также попали Харьковщина - 516 обращений, Одесщина - 486 обращений и Днепропетровщина - 316 обращений.

Как наказывают нарушителей языкового закона?

"131 протокол о нарушении языкового закона был составлен за 2023 год. Это в 1,2 раза больше, чем в 2021 - 108 протоколов. Для сравнения, в 2022 таких протоколов было только 46", - подчеркивают в "Опендатабот".

Там добавляют, что чаще всего нарушители применяют предупреждения, а если ситуация повторяется — штраф.

"Год до года количество людей, привлеченных к ответственности за нарушение Закона о языке, растет. В 2022 году только 9 человек получили штраф, а к 8 было применено предупреждение", - констатируют в "Опендатабот".

Как отмечают аналитики, в прошлом году предупреждение получил 61 человек, а еще к 21 нарушителю были применены штрафы. Напомним, что сумма штрафа составляет от 3400 грн до 11 900 грн.

В Украине на треть выросло количество жалоб о применении русского языка

В 2023 году поступило на 30% больше обращений о нарушении языкового закона, чем в 2022 году. Большинство таких случаев зафиксировано в Киеве, сообщил омбудсмен по защите государственного языка Тарас Кремень.

По его словам, больше всего проблем в сфере обслуживания потребителей (ст. 30): почти половина обращений граждан (1822) свидетельствуют о системных нарушениях языковых прав граждан Украины.

В частности, 992 обращения касаются отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов и интернет-представительств, 615 – нарушений непосредственно во время обслуживания и 215 – отсутствия информации о товарах и услугах на государственном языке.

В 2023 году граждане направили 156 обращений по поводу нарушений законодательства педагогическими и научно-педагогическими работниками учреждений дошкольного, общего среднего и высшего образования, а также 170 обращений по образованию взрослых.

Высоко также количество жалоб о нарушениях в сфере культуры (103 обращения) и в медиа (174 обращения).

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