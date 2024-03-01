Як в Україні карають порушників мовного закону

Понад 3,6 тисяч звернень щодо порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» зафіксував Уповноважений із захисту державної мови в Україні за 2023 рік. Найчастіше порушників карають штрафом або ж попередженням.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що 3692 звернення щодо порушення мовного закону надійшло до Уповноваженого із захисту державної мови за увесь 2023 рік.

"Це навіть більше, аніж до початку повномасштабного вторгнення: у 2021 році кількість таких звернень досягла 3574", - підкреслили в "Опендатабот"

За даними аналітиків, Київ незмінно лідирує протягом 3 років за кількістю звернень — 1345 звернень у 2023 році.

До антирейтингу регіонів також потрапили Харківщина — 516 звернень, Одещина — 486 звернень та Дніпропетровщина — 316 звернень.

Як карають порушників мовного закону?

"131 протокол про порушення мовного закону було складено за 2023 рік. Це у 1,2 рази більше, ніж у 2021 — 108 протоколів. Для порівняння, у 2022 таких протоколів було лише 46", - підкреслюють в "Опендатабот".

Там додають, що найчастіше до порушників застосовують попередження, а якщо ситуація повторюється — штраф.

"Рік до року кількість людей, яких було притягнуто до відповідальності за порушення Закону про мову, росте. У 2022 році лише 9 осіб отримали штраф, а до 8 було застосовано попередження", - констатують в "Опендатабот".

Як зауважують аналітики, торік попередження отримала 61 особа, а ще до 21 порушника було застосовано штрафи. Нагадаємо, що наразі сума штрафу складає від 3400 грн до 11 900 грн.

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У 2023 році надійшло на 30% більше звернень про порушення мовного закону, ніж в 2022-му. Більшість таких випадків зафіксували у Києві, повідомив омбудсмен із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його словами, найбільше проблем у сфері обслуговування споживачів (ст. 30): майже половина звернень громадян (1822) свідчать про системні порушення мовних прав громадян України.

Зокрема, 992 звернення стосується відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та інтернет-представництв, 615 – порушень безпосередньо під час обслуговування та 215 – відсутності інформації про товари та послуги державною мовою.

У 2023 році громадяни надіслали 156 звернень щодо порушень законодавства педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти, а також 170 звернень щодо освіти дорослих

Високою також є кількість скарг щодо порушень у сфері культури (103 звернення) та в медіа (174 звернення).

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