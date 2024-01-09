В Украине на треть выросло число жалоб на применение русского языка

В 2023 году поступило на 30% больше обращений о нарушении языкового закона, чем в 2022 году. Большинство таких случаев зафиксировано в Киеве.

Об этом сообщил омбудсмен по защите государственного языка Тарас Кремень.

Он отметил, что в его адрес поступило 3692 обращения граждан о нарушении Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это наибольшее количество жалоб за все годы существования института Уполномоченного по защите государственного языка и на 30% больше, чем в 2022 (2846).

"Такая статистика свидетельствует как об увеличении количества нарушений языкового закона, так и о критической чувствительности граждан Украины к отстаиванию своих языковых прав. В условиях войны государственный язык стал среди главных факторов национальной безопасности, символом борьбы против врага, фактором достоинства и свободы", – отметил Кремень.

По его словам, больше всего проблем в сфере обслуживания потребителей (ст. 30): почти половина обращений граждан (1822) свидетельствуют о системных нарушениях языковых прав граждан Украины.

В частности, 992 обращения касаются отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов и интернет-представительств, 615 – нарушений непосредственно во время обслуживания и 215 – отсутствия информации о товарах и услугах на государственном языке.

Сфера информации для общего ознакомления (ст. 28) и рекламы (ст. 32) традиционно занимает второе место по количеству зарегистрированных обращений граждан по поводу нарушения закона. 557 обращений по поводу наружной рекламы и вывесок – критическое количество нарушений прав граждан также.

"К сожалению, не исчезают языковые проблемы в образовании. В 2023 году граждане направили 156 обращений по поводу нарушений законодательства педагогическими и научно-педагогическими работниками заведений дошкольного, общего среднего и высшего образования, а также 170 обращений по образованию взрослых", - подчеркнул Кремень.

Он добавил, что количество обращений относительно нарушения языкового закона чиновниками остается достаточно значительным.

"186 обращений по поводу нарушений в органах власти, а также 61 - в учреждениях коммунальной и государственной собственности - далеко не та статистика, которую должна демонстрировать власть. Считаю, что это недопустимо", - отметил Кремень.

Высоко также количество жалоб о нарушениях в сфере культуры (103 обращения) и в медиа (174 обращения).

По мнению языкового омбудсмена, региональная языковая политика нуждается в большем внимании со стороны органов власти. Больше всего сообщений граждан касались нарушения законодательства о государственном языке в Киеве (1345), а также Харьковском (516), Одесском (486), Днепропетровском (316), Киевском (153), Запорожском (63), Львовском (59), Полтавском ( 54) и Николаевской (53) областях.

"Как видим, города-миллионники – Киев, Харьков, Одесса – остаются лидерами по количеству обращений о нарушении языковых прав граждан. В столице в 2023 году граждане зафиксировали в более чем в полтора раза больше нарушений, чем в 2022 году и втрое больше, чем в 2021-м. Поэтому принятие местных языковых программ и строгий контроль за соблюдением языковых прав граждан во всех областях общественной жизни должно стать среди приоритетов руководителей общин в этом году", – констатировал Кремень.

Он отметил, что по результатам рассмотрения обращений граждан на нарушителей будут наложены санкции, предусмотренные Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, 45% жителей Украины считают, что в Украине дискриминируют людей по признаку языка.