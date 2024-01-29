Как украинцы относятся к россиянам, белорусам, полякам, немцам и евреям, - опрос

Самый низкий уровень этнических предубеждений среди украинцев к полякам, затем канадцам и американцам, а дальше идут немцы, французы и евреи. Хуже всего в Украине относятся к жителям России и Беларуси.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Социологи провели исследование по шкале американского социолога Эмори Богардуса. Для каждой этнической группы из списка респонденты отвечали, насколько близки отношения они готовы допустить с представителями каждой из групп. Это называется социальной дистанцией. Минимальная социальная дистанция 1 (согласен допустить как члена семьи), максимальная 7 (не пускал бы в Украину).

Как отмечают социологи, после начала крупномасштабной войны с 2021 по 2022 уровень ксенофобии несколько повысился из-за ухудшения отношения к россиянам и белорусам, а за последний год с октября 2022 по октябрь 2023 несколько снизился из-за улучшения отношения к союзникам (канадцам, американцам).

По данным КМИС, наименьшая социальная дистанция до украиноязычных украинцев (индекс 2,03), далее следуют поляки и русскоязычные украинцы (индекс практически одинаковый - 2,93 и 2.95), соответственно, большинство опрошенных готовы допустить представителей этих групп как членов своей семьи и близких друзей.

Затем идут канадцы и американцы (индексы тоже практически одинаковые – 3,04 и 3,07), и немцы, французы и евреи-жители Украины (индексы от 3,32 д 3,39, разница статистически незначительна).

Наибольшая социальная дистанция до африканцев (4,69), ромов (4,75), россиян-жителей Украины (4.96), белорусов – жителей Беларуси (5.30).

Последнее место с наибольшей социальной дистанцией, естественно, занимают россияне-жители России (6.38). Подавляющее большинство украинцев (80%) не допускали бы россиян даже как туристов.

Как подчеркивают социологи, к 2013 году 90% населения Украины положительно относились к России и еще больший процент – к россиянам, они занимали второе место в иерархии по шкале Богардуса после самих украинцев.

"В 2013 году отношение украинцев к россиянам и белорусам было лучше, чем ко всем другим этническим группам. Отметим, что оно было лучшим в течение всего периода наблюдений, более 25 лет, даже после 2013 года социальная дистанция до россиян и белорусов была наименьшей после украинцев, они занимали 2 и 3 место по социальному расстоянию после украинцев. Ситуация изменилась только после широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года. Сейчас отношение к россиянам хуже всех этнических групп", - подчеркнули в КМИС.

Напомним, 69% украинцев в израильско-палестинском конфликте больше симпатизируют Израилю и только 1% – Палестине. Еще 18% опрошенных заявили, что симпатизируют "обеим сторонам в равной степени", а 12% затруднились с ответом.

Источник фото: ua.depositphotos.com