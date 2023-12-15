Опрос выявил 69% украинцев, симпатизирующих Израилю в текущем конфликте: какова поддержка Палестины

69% украинцев в израильско-палестинском конфликте больше симпатизируют Израилю и только 1% – Палестине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. Еще 18% опрошенных заявили, что симпатизируют "обеим сторонам в равной степени", а 12% затруднились с ответом.

Примечательно, что значительно большая доля поддерживающих Палестину - 4% - зафиксирована среди жителей востока Украины (в остальных макрорегионах - около 1%). Израилю же симпатизируют 72% и 71% в центре и на юге страны соответственно, на западе таких респондентов оказалось 66%, а на востоке – лишь 57%.

Также в КМИС сравнивают эти данные с данными опросов, проведенных YouGov в США и Великобритании с аналогичной формулировкой вопроса, а также опроса "Левада-Центра" в России. В последнем случае была опция "не симпатизирую ни одной стороне", и именно ее выбрали 66% опрошенных. Впрочем, Палестине в РФ симпатизируют 21% граждан, а Израилю – лишь 6%. Еще 7% не определились.

В Великобритании же симпатизантов Израиля и Палестины оказалось поровну - по 19%. Еще по 31% ответили, что симпатизируют обеим сторонам и что затрудняются ответить.

В США же относительное большинство в 38% все же поддерживает Израиль, хотя сторонников Палестины не так уж и мало – 11%. 28% выбрали вариант "обе стороны", а не смогли дать ответ 23%.

"То, что украинцы преимущественно симпатизируют именно Израилю, содержит в значительной степени ценностный выбор – в пользу свободного демократического мира против мира средневекового террора. Если нынешние мировые события можно считать столкновением цивилизаций свободного демократического мира и альянса авторитарных режимов разных мастей, то украинцы однозначно идентифицируют себя со стороной первых", - прокомментировал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Опрос был проведен 29 ноября – 9 декабря методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) среди 1031 респондента. Опрашивались граждане, проживающие на территории, подконтрольной Украине до 24 февраля 2022 года.

Суть текущего военного конфликта между Израилем и ХАМАС

Напомним, что 7 октября боевики "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС), под контролем которого с 2007 года находился сектор Газа, прорвали барьер с Израилем и захватили ряд соседних населенных пунктов и военных объектов, казнив в них и расстреляв по дороге около 1200 человек, главным образом мирных жителей.

Вторжение сопровождалось ракетными атаками по израильским городам. Оно стало самым массовым убийством евреев со времен Холокоста и крупнейшим в истории актом палестинского терроризма.

Впрочем, в течение двух дней израильская армия вернула под свой контроль, очистив от боевиков, всю захваченную территорию и прибегла к массированным авиаударам по территории сектора Газа с целью разрушить разветвленную инфраструктуру движения ХАМАС.

С 27 октября Израиль начал наземную военную операцию в северной части сектора, которая продолжается до сих пор. На данный момент израильская армия окружила со всех сторон и взяла под частичный контроль значительно разрушенный бомбардировками город Газа и соседние населенные пункты, образующие единую агломерацию. С 8 декабря Израиль приступил к наземной операции на юге сектора вокруг города Хан-Юнис.

Украина после нападения на Израиль однозначно выступила в его поддержку, впрочем, на фоне критики жесткости операции Израиля против ХАМАС и массовых протестов в западных странах в поддержку Палестины, фактически перешла к более сдержанной позиции.

При этом, в отличие от многих стран Запада, Украина официально поддерживает создание независимого Государства Палестина и имеет дипломатические отношения с Палестинской национальной администрацией, действующей от ее имени и контролирующей часть заявленной территории, но только на Западном берегу реки Иордан, а не сектор Газа, где фактическую власть имел ХАМАС.

Стоит отметить, что именно ПНА, а не ХАМАС, с которым сейчас воюет Израиль и который был противником ПНА в ходе фактической гражданской войны между арабским населением палестинских территорий, рассматривается в качестве законной палестинской власти. Это, в частности, может объяснять достаточно высокую долю участников опросов, симпатизирующих и Израилю, и тому, что в них названо Палестиной.

Еще одним важным фактором является большое количество жертв среди населения сектора Газа: в целом, по данным палестинской стороны, на сегодняшний день за время текущей войны в нем из населения около 2,4 миллиона человек погибли по меньшей мере около 19 тысяч человек, а около 51 тысячи были ранены.