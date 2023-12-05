- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Трейдеры заранее могли быть в курсе нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября, - Reuters
Власти Израиля ведут расследование заявлений американских исследователей, утверждающих, что некоторые биржевые игроки, возможно, заранее знали о плане ХАМАСа напасть на Израиль 7 октября, и использовали эту информацию для получения прибыли от торговли израильскими ценными бумагами.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Исследование было проведено профессорами права из Нью-Йоркского и Колумбийского университетов. Они обнаружили значительные короткие продажи акций и заметили, что за несколько дней до начала атак трейдеры, казалось, ожидали подобных событий.
"Незадолго до нападения короткие продажи израильских ценных бумаг на Тель-Авивской фондовой бирже (TASE) резко выросли", – написали профессора в своем отчете.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Даже если мы не наблюдаем общего увеличения коротких позиций израильских компаний на американских биржах, непосредственно перед атаками мы обнаруживаем резкий и необычный рост в торговле рискованными краткосрочными опционами на эти компании, срок действия которых истекает сразу после атак", - заявили они.
В ответ на это Управление по ценным бумагам Израиля заявило, что власти в курсе этого вопроса.
Тем не менее, по мнению исследователей, количество подобных коротких продаж, когда инвесторы ожидают падения цены акций, чтобы выкупить их по низкой стоимости и получить прибыль, перед 7 октября превысило количество коротких продаж, происходивших в другие кризисные периоды (рецессия после финансового кризиса 2008 года), война между Израилем и сектором Газа в 2014 году и пандемия коронавируса).
Американские исследователи также определили, что один из крупнейших израильских банков Leumi, продавший почти 4,5 млн новых акций в период с 14 сентября по 5 октября, получил прибыль в размере 862 млн долларов США.
Нападение ХАМАСа на Израиль
Утром 7 октября ХАМАС нанес массированный ракетный удар по центральным и южным районам Израиля, включая Тель-Авив. В тот день палестинцы выпустили более 2 тысяч ракет и объявили о начале "великой революции". Также известно, что боевики ХАМАСа прорвали барьер между израильской территорией и сектором Газа, убили военных, которые там находились и прорвались в многочисленные населенные пункты в южной части Израиля. По сообщениям СМИ, они производили стрельбу по мирному населению на улицах, проникали в жилые здания и брали заложников, включая израильских военных.
Однако уже через несколько часов израильские самолеты начали атаки на город Газа, разрушив, в частности, два высоких здания. В них, по сообщениям, размещались структуры ХАМАСа.