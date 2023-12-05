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Трейдери заздалегідь могли бути в курсі нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, - Reuters
Влада Ізраїля веде розслідування щодо заяв американських дослідників, які стверджують, що деякі біржеві гравці, можливо, заздалегідь знали про план ХАМАСу напасти на Ізраїль 7 жовтня, і використовували цю інформацію для отримання прибутку від торгівлі ізраїльськими цінними паперами.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Дослідження було проведено професорами права із Нью-Йоркського та Колумбійського університетів. Вони виявили значні короткі продажі акцій і зауважили, що за декілька днів до початку атак трейдери, здавалося, чекали на подібні події.
"Незадовго до нападу короткі продажі ізраїльських цінних паперів на Тель-Авівській фондовій біржі (TASE) різко зросли", - написали професори в своєму звіті.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Навіть якщо ми не спостерігаємо загального збільшення коротких позицій ізраїльських компаній на американських біржах, безпосередньо перед атаками ми виявляємо різке та незвичайне зростання в торгівлі ризикованими короткостроковими опціонами на ці компанії, строк дії яких закінчується одразу після атак", - заявили вони.
У відповідь на це Управління по цінним паперам Ізраїля заявило, що влада в курсі цього питання.
Тим не менш, на думку дослідників, кількість подібних коротких продажів, коли інвестори очікують падіння ціни акцій, щоб викупити їх по низькій вартості і отримати прибуток, перед 7 жовтня перевищила кількість коротких продажів, які відбувалися в інші кризові періоди (рецесія після фінансової кризи 2008 року, війна між Ізраїлем і сектором Гази в 2014 році і пандемія коронавірусу).
Американські дослідники також визначили, що один з найбільших ізраїльських банків Leumi, який продав майже 4,5 млн нових акцій в період з 14 вересня до 5 жовтня, отримав прибуток у розмірі 862 млн доларів США.
Напад ХАМАСу на Ізраїль
Вранці 7 жовтня ХАМАС наніс масований ракетний удар по центральних та південних районах Ізраїля, включаючи Тель-Авів. В той день палестинці випустили більше 2 тисяч ракет і оголосили про початок "великої революції". Також відомо, що бойовики ХАМАСу прорвали бар'єр між ізраїльською територією і сектором Гази, вбили військових, які там знаходились і прорвались до численних населених пунктів у південній частині Ізраїлю. За повідомленнями ЗМІ, вони здійснювали стрілянину по мирному населенню на вулицях, проникали в житлові будівлі та брали заручників, включаючи ізраїльських військових.
Проте вже через декілька годин ізраїльські літаки почали атаки на місто Газа, зруйнувавши, зокрема, дві високі будівлі. В них, за повідомленнями, розташовувалися структури ХАМАСу.