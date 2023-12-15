Опитування виявило 69% українців, що симпатизують Ізраїлю в поточному конфлікті: яка підтримка у Палестини

69% українців у ізраїльсько-палестинському конфлікті більше симпатизують Ізраїлю і лише 1% - Палестині. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Ще 18% опитаних заявили, що симпатизують "обом сторонам рівною мірою", а 12% не змогли визначитися з відповіддю.

Примітно, що значно більша частка тих, хто підтримує Палестину, - 4% - зафіксована серед мешканців сходу України (у решті макрорегіонів - близько 1%). Ізраїлю ж симпатизують 72% та 71% у центрі та на півдні країни відповідно, на заході таких респондентів виявилося 66%, а на сході - лише 57%.

Також у КМІС порівнюють ці дані з даними опитувань, проведених YouGov у США та Великій Британії з аналогічним формулюванням запитання, а також опитування "Левада-Центру" в Росії. В останньому випадку була опція "не симпатизую жодній стороні", і саме її обрали 66% опитаних. Втім, Палестині в РФ симпатизують 21% громадян, а Ізраїлю - лише 6%. Ще 7% не визначилися.

Натомість у Великій Британії симпатизантів Ізраїлю та Палестини виявилося порівну - по 19%. Ще по 31% відповіли, що симпатизують обидвом сторонам, та що їм важко відповісти.

У США ж відносна більшість у 38% все ж підтримує Ізраїль, хоча прихильників Палестини не так і мало - 11%. 28% обрали варіант "обидві сторони", а не змогли дати відповідь 23%.

"Те, що українці переважно симпатизують саме Ізраїлю, містить значною мірою ціннісний вибір – на користь вільного демократичного світу проти світу середньовічного терору. Якщо нинішні світові події можна вважати зіткненням цивілізацій вільного демократичного світу та альянсу авторитарних режимів різних мастей, то українці однозначно ідентифікують себе на стороні перших", - прокоментував виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування було проведене 29 листопада - 9 грудня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) серед 1031 респондента. Опитувалися громадяни, що проживають на території, підконтрольній Україні до 24 лютого 2022 року.

Суть поточного військового конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС

Нагадаємо, що 7 жовтня бойовики "Ісламського руху опору" (ХАМАС), під контролем якого з 2007 року знаходився сектор Газа, прорвали бар'єр з Ізраїлем та вдерлися до низки сусідніх населених пунктів та на військові об'єкти, стративши у них та розстрілявши по дорозі близько 1200 людей, головним чином мирних жителів.

Вторгнення супроводжувалося ракетними атаками по ізраїльських містах. Воно стало наймасовішим вбивством євреїв з часів Холокосту та найбільшим в історії актом палестинського тероризму.

Втім, протягом двох днів ізраїльська армія повернула під свій контроль, очистивши від бойовиків, всю захоплену територію і вдалась до масованих авіаударів по території сектору Газа з метою зруйнувати розгалужену інфраструктуру руху ХАМАС.

З 27 жовтня Ізраїль почав наземну військову операцію в північній частині сектору, яка триває досі. Наразі ізраїльська армія оточила з усіх боків та взяла під частковий контроль значно зруйноване бомбардуваннями місто Газа та сусідні населені пункти, що утворюють єдину агломерацію. З 8 грудня Ізраїль почав наземну операцію на півдні сектору навколо міста Хан-Юніс.

Україна після нападу на Ізраїль однозначно виступила на його підтримку, втім згодом на фоні критики жорсткості операції Ізраїля проти ХАМАС та масових протестів у західних країнах на підтримку Палестини, фактичо перейшла до більш стриманої позиції.

При цьому, на відміну від майже усіх країн Заходу, Україна офіційно підтримує створення незалежної Держави Палестина та має дипломатичні відносини з Палестинською національною адміністрацією, що діє від її імені і контролює частину заявленої території, і лише на Західному березі річки Йордан, але не сектор Газа, де фактичну владу мав ХАМАС.

Варто зауважити, що саме ПНА, а не ХАМАС, з яким наразі як воює Ізраїль і який був противником ПНА під час фактичної громадянської війни між арабським населенням палестинських територій, розглядається в якості законної палестинської влади. Це, зокрема, може пояснювати досить високу частку учасників опитувань, що симпатизують і Ізраїлю, і тому, що в опитуванняз названо Палестиною.

Ще одним важливим фактором є велика кількість жертв серед населення сектору Газа: загалом, за даними палестинської сторони, на сьогодні за час поточної війни у ньому з населення біля 2,4 мільйона осіб загинули принаймні біля 19 тисяч людей, а біля 51 тисячі були поранені.