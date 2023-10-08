Израиль возобновил контроль над большинством поселений на границе с сектором Газа и переходит в наступление

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил об окончании первой фазы операции и уничтожении большей части сил противника на территории Израиля. Также принято решение прекратить подачу электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.

Об этом говорится в обращении Нетаньяху.

"Мы вступаем в долгую и трудную войну. К этой войне нас вынудило убийственное нападение ХАМАСа. Первая фаза завершается в эти часы уничтожением большей части вражеских сил, которые проникли на нашу территорию. Одновременно мы начали и наступательный этап, и он будет продолжаться безоговорочно и без передышки - до тех пор, пока цели не будут достигнуты. Мы вернем безопасность гражданам Израиля и победим", - отметил Нетаньяху.

Он пообещал использовать "всю мощь" ЦАХАЛа, чтобы уничтожить ХАМАС.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль будет атаковать ХАМАС повсюду, превращая места, где "прячутся и действуют" боевики, в руины. Он также призвал "жителей Газы" "убираться прочь сейчас, потому что Израиль будет действовать повсюду с полной силой".

Как пишут Times of Israel и Haaretz, израильские военные возобновили контроль над большинством приграничных общин с Сектором Газы, куда проникли боевики ХАМАС и Исламского джихада.

Среди освобожденных городов: Сдерот, Софа, Керем-Шалом, Нирим, Назив-Хатара, Нир-Оз, форпост Нахаль-Оз, Хулит, Нир-Ам, Нир-Ицхак, Беэр-Шева, Сде-Йемен, Маген и Урим.

Фото: Times of Israel

Министр обороны Израиля Йоав Галант распространил режим чрезвычайной ситуации на всю территорию государства.

По данным СМИ, Израиль потерял 300 человек убитыми и не менее 1600 ранеными.

Число жертв со стороны населенного палестинцами Сектора Газы, по информации Al Arabiya, составляет 232 убитых и 1 627 раненых.

Статистика убитых и раненых имеет тенденцию к росту, ведь Палестина и Израиль продолжают обмены ракетными ударами.

Израильская истребительная авиация ночью нанесла серию ударов по мечетям в секторе Газа – боевики ХАМАС использовали религиозные объекты в военных целях. ЦАХАЛ также заявил об уничтожении штаб-квартиры разведки ХАМАС, военной и авиационной базы, а также банков, финансирующих террористов.

Фото: Times of Israel

ХАМАС ударил ракетой по больнице в городе Ашкелон на юге Израиля.

Сообщается, что в сражениях с террористами ХАМАС погиб полковник армии обороны Израиля Джонатан Стейнберг. Он командовал бригадой "Нахаль".

Офис премьер-министра также сообщает, что кабинет безопасности завершил свое заседание после дня беспрецедентных атак ХАМАС на израильтян и принял "серию оперативных решений, направленных на уничтожение военного и административного потенциала ХАМАС и палестинской группировки "Исламский джихад", передает Times of Israel.

Как отмечается, такие действия Израиля "на многие годы" лишат палестинские военные формирования "способности и желания угрожать гражданам Израиля и вредить им".

Среди принятых кабинетом решений - прекращение поставок электроэнергии, топлива и товаров в Сектор Газа.

Также крупнейшие авиакомпании Европы, в частности, Lufthansa, Turkish Airlines, LOT, Wizz Air, EasyJet и Air Baltic отменили полеты в Израиль.

Отметим, что в Министерстве иностранных дел Украины проверяют информацию о возможной гибели одной гражданки Украины и проводится розыск еще двух граждан.

Атака ХАМАСа на Израиль

7 октября 2023 года палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на Израиль. Палестинцы выпустили по территории Израиля более 2 тысяч ракет.

Кроме массированных ракетных обстрелов израильской территории, боевики ХАМАСа прорвали барьер между ней и сектором Газа, захватили КПП "Эрец", убив тамошних военных и ворвавшись в ряд населенных пунктов южной части Израиля. По сообщениям СМИ, они, в частности, расстреливали мирных жителей на улицах, врывались в жилые дома и угоняли заложников. Среди захваченных есть и израильские военные.

Впрочем, уже через несколько часов израильская авиация начала наносить удары по городу Газа, уничтожив, в частности, два высотных здания, где размещались, как сообщается, структуры ХАМАСа. В ответ из сектора Газа вечером субботы произошел новый массированный ракетный обстрел наиболее густонаселенной центральной части Израиля. По сообщениям СМИ, ракетные удары получили города Тель-Авив, Бат-Ям и Ришон-ле-Цион.