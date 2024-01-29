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Як українці ставляться до росіян, білорусів, поляків, німців та євреїв, - опитування
Найнижчий рівень етнічних упереджень серед українців до поляків, потім до канадців і американців, а далі йдуть німці, французи і євреї. Найгірше в Україні ставляться до жителів Росії та Білорусі.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Зазначається, що соціологи провели дослідження за шкалою американського соціолога Еморі Богардуса. Для кожної етнічної групи з переліку респонденти відповідали, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками кожної з груп. Це називається соціальною дистанцією. Мінімальна соціальна дистанція 1 (згоден допустити як члена родини), максимальна 7 (не пускав би в Україну).
Як зауважують соціологи, після початку великомасштабної війни з 2021 до 2022 рівень ксенофобії дещо підвищився через погіршення ставлення до росіян і білорусів, а за останній рік з жовтня 2022 до жовтня 2023 дещо знизився через покращення ставлення до союзників (канадців, американців, німців і французів).Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За даними КМІС, найменша соціальна дистанція до україномовних українців (індекс 2,03), далі йдуть поляки і росйсько-мовні українці (індекс практично однаковий - 2,93 і 2.95), відповідно, більшість опитаних готові допустити представників цих груп як членів своєї родини і близьких друзів.
Потім йдуть канадці і американці (індекси теж практично однакові – 3,04 і 3,07), і німці, французи і євреї-жителі України (індекси від 3,32 д 3,39, різниця статистичо незначуща) .
Найбільша соціальна дистанція до африканців (4,69), ромів (4,75), росіян-жителей України (4.96), білорусів – жителей Білорусі (5.30).
Останнє місце з найбільшою соціальною дистанцією, природно, займають росіяни-жителі Росії (6.38). Переважна більшість українців (80%) не допускали б росіян навіть як туристів.
Як підкреслюють соціологи, до 2013 року, 90% населення України позитивно ставилися до Росії і ще більший відсоток – до росіян, вони займали друге місце в ієрархії за шкалою Богардуса після самих українців.
"У 2013 ставлення українців до росіян і білорусів було кращим, ніж до всіх інших етнічних груп. Зазначимо, що воно було найкращим протягом всього періоду спостережень, більше 25 років, навіть після 2013 року соціальна дистанція до росіян і білорусів була найменшою після українців, вони займали 2 та 3 місце за соціальною відстанню після українців. Ситуація змінилася тільки після широкомасштабного вторгнення лютого 2022. Зараз ставлення до росіян найгірше серед всіх етнічних груп", - підкреслили у КМІС.
Нагадаємо, 69% українців у ізраїльсько-палестинському конфлікті більше симпатизують Ізраїлю і лише 1% - Палестині. Ще 18% опитаних заявили, що симпатизують "обом сторонам рівною мірою", а 12% не змогли визначитися з відповіддю.
Джерело фото: ua.depositphotos.com