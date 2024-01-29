Як українці ставляться до росіян, білорусів, поляків, німців та євреїв, - опитування

Найнижчий рівень етнічних упереджень серед українців до поляків, потім до канадців і американців, а далі йдуть німці, французи і євреї. Найгірше в Україні ставляться до жителів Росії та Білорусі.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Зазначається, що соціологи провели дослідження за шкалою американського соціолога Еморі Богардуса. Для кожної етнічної групи з переліку респонденти відповідали, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками кожної з груп. Це називається соціальною дистанцією. Мінімальна соціальна дистанція 1 (згоден допустити як члена родини), максимальна 7 (не пускав би в Україну).

Як зауважують соціологи, після початку великомасштабної війни з 2021 до 2022 рівень ксенофобії дещо підвищився через погіршення ставлення до росіян і білорусів, а за останній рік з жовтня 2022 до жовтня 2023 дещо знизився через покращення ставлення до союзників (канадців, американців, німців і французів).

За даними КМІС, найменша соціальна дистанція до україномовних українців (індекс 2,03), далі йдуть поляки і росйсько-мовні українці (індекс практично однаковий - 2,93 і 2.95), відповідно, більшість опитаних готові допустити представників цих груп як членів своєї родини і близьких друзів.

Потім йдуть канадці і американці (індекси теж практично однакові – 3,04 і 3,07), і німці, французи і євреї-жителі України (індекси від 3,32 д 3,39, різниця статистичо незначуща) .

Найбільша соціальна дистанція до африканців (4,69), ромів (4,75), росіян-жителей України (4.96), білорусів – жителей Білорусі (5.30).

Останнє місце з найбільшою соціальною дистанцією, природно, займають росіяни-жителі Росії (6.38). Переважна більшість українців (80%) не допускали б росіян навіть як туристів.

Як підкреслюють соціологи, до 2013 року, 90% населення України позитивно ставилися до Росії і ще більший відсоток – до росіян, вони займали друге місце в ієрархії за шкалою Богардуса після самих українців.

"У 2013 ставлення українців до росіян і білорусів було кращим, ніж до всіх інших етнічних груп. Зазначимо, що воно було найкращим протягом всього періоду спостережень, більше 25 років, навіть після 2013 року соціальна дистанція до росіян і білорусів була найменшою після українців, вони займали 2 та 3 місце за соціальною відстанню після українців. Ситуація змінилася тільки після широкомасштабного вторгнення лютого 2022. Зараз ставлення до росіян найгірше серед всіх етнічних груп", - підкреслили у КМІС.

Нагадаємо, 69% українців у ізраїльсько-палестинському конфлікті більше симпатизують Ізраїлю і лише 1% - Палестині. Ще 18% опитаних заявили, що симпатизують "обом сторонам рівною мірою", а 12% не змогли визначитися з відповіддю.

Джерело фото: ua.depositphotos.com