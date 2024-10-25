Кількість штрафів за порушення мовного закону збільшилася втричі

Звернень щодо порушень мовного закону цьогоріч поменшало. Станом на середину жовтня 2024 року складено 216 протоколів, накладено 64 штрафи та винесено 91 попередження.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що 1 808 звернень громадян щодо порушення мовного закону зафіксовано в Україні цьогоріч. Це у 1,7 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року. В середньому, цьогоріч щомісяця надходить 180 звернень — проти 300 на місяць торік.

За даними аналітиків, найбільше українці скаржаться на відсутність української версії сайта — 525 звернень або 29%. Обслуговування російською мовою стало причиною скарг у 288 або 16% звернень. Ще 14% або 247 порушень повʼязані з рекламою.

Де найчастіше порушують мовний закон

Як повідомляють в "Опендатабот", Київ займає перше місце по кількості звернень щодо порушень мовного закону (706 звернень цьогоріч). До антирейтингу регіонів також потрапили Одещина — 326 звернень, Харківщина — 149 звернень та Дніпропетровщина — 148 звернень.

Як карають порушників мовного закону?

Аналітики констатують, що звернень поменшало, водночас покарань за ними стало більше. Так, 216 протоколів було складено на порушників мовного закону цьогоріч. Це вже у 1,7 рази більше, ніж за весь 2023 рік, коли було складено 128 протоколів.

Найбільше протоколів стосуються відсутності української версії сайтів (ст. 27 Закону) — 42% від загальної кількості. Цьогоріч їх у 3 рази більше, ніж торік.

Наразі вже накладено 64 штрафи за порушення мовного закону, що у 3 рази більше, ніж за весь 2023 рік. Також винесено вже 91 попередження, проти 61 минулоріч.

В Івано-Франківську почнуть роботу перші мовні інспектори

В Івано-Франківську з 28 жовтня почнуть роботу перші мовні інспектори-волонтери, заявив мер міста Руслан Марцінків..

За словами посадовця, вже відбулися перші збори мовних інспекторів, у яких узяло участь близько 40 осіб. Інспектори стежитимуть за тим, щоб українська мова залишалася основною в місті.

"Я очікував, що це будуть переважно люди старшого віку, але прийшли дуже багато молодих прогресивних людей. Що цікаво, серед них третина — внутрішньо переміщені особи", — зазначив Марцінків.

Як заявив мер Івано-Франківська, мовні інспектори-волонтери працюватимуть виключно в правовому полі.

"Ми популяризуємо курси української мови. Продумали велику кількість заходів на зимовий період із залученням письменників і театру", — пояснив Марцінків.

Своєю чергою, мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що місцева влада може створювати робочі групи, щоб перевіряти на дотримання закону про мову вивіски, оголошення, діяльність закладів освіти, сфери обслуговування, охорони здоров’я та готувати відповідні приписи з вимогою усунути такі порушення.

Зауважимо, як свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, 45% мешканців України вважають, що в Україні дискримінують людей за ознакою мови.

Також 10% українців хотіли би бачити російську мову або офіційною у своїй області, або взагалі другою державною. Натомість 81% опитаних хоче її усунення з офіційного спілкування на всій території України, або проти її використання у своєму регіоні.