Мовний омбудсмен взявся за дитячі садочки: що вимагає

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до органів місцевого самоврядування та власників приватних закладів освіти щодо необхідності змінити назви дитсадків відповідно до норм українського правопису та стандартів державної мови.

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Про це Кремінь написав на своїй сторінці у Facebook.

"КульБабочка", "Черьомушки" та "Заїнька"

“До нас надходять непоодинокі скарги щодо назв дошкільних навчальних закладів, які мають російськомовний характер, не відповідають стандартам державної мови, а деякі - просто здоровому глузду”, - підкреслив мовний омбудсмен.

Так, під час вибіркової перевірки назв закладів дошкільної освіти у реєстрі суб’єктів освітньої діяльності були виявлені такі назви: “Івушка”, “Ладоньки”, “Карандашкіно”, “Солнишко”, “Кузнєчик”, “Васильок”, “Топольок”, “Зоренька”, “Заїнька”, “Черьомушки”, “Рома+Машка”, “КульБабочка”, “Инжераш”, “Мугурел”, “Універсул прікіндеїлор”, “Ендекерт”, “Пачірта”, "Монтессорі фемелі", "Британіка кідс", “Спік Інглиш”, “Грінрайс кідс” тощо.

“Зросійщені, подекуди іншомовні назви переважно зустрічаються на теренах східних та південних областей України, але іншомовні покручі присутні скрізь, і цьому потрібно покласти край!" - наголосив Кремінь.

На його думку, необхідно рішуче відстоювати пріоритет державної мови в усіх сферах життя, адже це - зміцнення національних інтересів та посилення національної безпеки.

"Закликаю місцеву владу докласти максимальних зусиль, щоб назавжди позбутися іншомовних покручів у назвах закладів дошкільної освіти", - підкреслив Кремінь.

Він нагадав, що відповідно до частини другої-четвертої статті 39 Закону про мову офіційні назви органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності виконуються державною мовою. Написи офіційних назв органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності на печатках, штампах, штемпелях, офіційних бланках і вивісках виконуються державною мовою.

Поряд з державною мовою офіційні назви органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності можуть позначатися англійською мовою. На вивісках та офіційних бланках назви, виконані англійською мовою, подаються з правого боку або внизу.

В Україні на третину зросла кількість скарг щодо застосування російської мови

У 2023 році надійшло на 30% більше звернень про порушення мовного закону, ніж в 2022-му. Більшість таких випадків зафіксували у Києві, повідомив омбудсмен із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його словами, найбільше проблем у сфері обслуговування споживачів (ст. 30): майже половина звернень громадян (1822) свідчать про системні порушення мовних прав громадян України.

Зокрема, 992 звернення стосується відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та інтернет-представництв, 615 – порушень безпосередньо під час обслуговування та 215 – відсутності інформації про товари та послуги державною мовою.

У 2023 році громадяни надіслали 156 звернень щодо порушень законодавства педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти, а також 170 звернень щодо освіти дорослих

Високою також є кількість скарг щодо порушень у сфері культури (103 звернення) та в медіа (174 звернення).