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Категория
Образование
Дата публикации

Уполномоченный по защите государственного языка взялся за детские сады: что требует

Детский сад №741 в Киеве. Фото: пресс-служба КГГА
Детский сад №741 в Киеве. Фото: пресс-служба КГГА

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к органам местного самоуправления и владельцам частных учебных заведений относительно необходимости изменить названия детсадов в соответствии с нормами украинского правописания и стандартами государственного языка.

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Об этом Кремень написал на своей странице в Facebook.

""Черемушки" и "Заинька"

"К нам поступают единичные жалобы относительно названий дошкольных учебных заведений, которые носят русскоязычный характер, не отвечают стандартам государственного языка, а некоторые - просто здравому смыслу", - подчеркнул языковой омбудсмен.

Так, во время выборочной проверки названий заведений дошкольного образования в реестре субъектов образовательной деятельности были обнаружены следующие названия: "Ивушка", "Ладоньки", "Карандашкино", "Солнышко", "Кузнечик", "Васильок", "Тополек", "Звездочка", "Заинька", "Черемушки", "Рома+Машка", "КульБабочка", "Инжераш", "Мугурел", "Универсул прикиндеилор", "Эндекерт", "Пачирта", "Монтессоры фемели", "Бриташка" кидс", "Спик Инглиш", "Гринрайс кидс" и т.д.

“Обрусевшие, иногда иноязычные названия преимущественно встречаются на территории восточных и южных областей Украины, но иноязычные названия присутствуют везде, и этому нужно положить конец!" – подчеркнул Кремень.

По его мнению, необходимо решительно отстаивать приоритет государственного языка во всех сферах жизни, ведь это укрепление национальных интересов и усиление национальной безопасности.

"Призываю местные власти приложить максимальные усилия, чтобы навсегда избавиться от иноязычных кручей в названиях заведений дошкольного образования", - подчеркнул Кремень.

Он напомнил, что в соответствии с частью второй-четвертой статьи 39 Закона о языке официальные названия органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности выполняются на государственном языке. Надписи официальных названий органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности на печатях, штампах, штемпелях, официальных бланках и вывесках выполняются на государственном языке.

Наряду с государственным языком, официальные названия органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности могут обозначаться на английском языке. На вывесках и официальных бланках названия, исполненные на английском языке, подаются с правой стороны или внизу.

В Украине на треть выросло количество жалоб о применении русского языка

В 2023 году поступило на 30% больше обращений о нарушении языкового закона, чем в 2022 году. Большинство таких случаев зафиксировано в Киеве, сообщил омбудсмен по защите государственного языка Тарас Кремень.

По его словам, больше всего проблем в сфере обслуживания потребителей (ст. 30): почти половина обращений граждан (1822) свидетельствуют о системных нарушениях языковых прав граждан Украины.

В частности, 992 обращения касаются отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов и интернет-представительств, 615 – нарушений непосредственно во время обслуживания и 215 – отсутствия информации о товарах и услугах на государственном языке.

В 2023 году граждане направили 156 обращений по поводу нарушений законодательства педагогическими и научно-педагогическими работниками учреждений дошкольного, общего среднего и высшего образования, а также 170 обращений по образованию взрослых.

Большое количество жалоб также о нарушениях в сфере культуры (103 обращения) и в медиа (174 обращения).

Автор:
Светлана Манько